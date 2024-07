Frederik Pferdt 12 évig dolgozott a Google-nél és a techóriás ügynevezett vezető innovációs evangelistájaként arra törekedett, hogy a kreativitás részlegeken átívelő, egységesebb struktúrát hozzon létre.

Pferdt a friss ötletek kipróbálására létrehozott Google Garázs társalapítója, illetve a vállalat innovációs laboratóriumának az egyik létrehozója volt – írja a CNBC.

A cég filozófiája és a napi gyakorlat segítségével építették „az innováció kultúráját" a vállalatnál. Ezeket a tapasztalatait What's Next Is Now: How to Live Future Ready című könyvében elevenítette fel a Google egykori munkatársa.

Igenlő filozófia

Pferdt az „igen, és" mentalitást elsajátítását tartja a sikere egyik fő kulcsának. Vagyis egy olyan attitűd megtanulását, ami a problémákkal való szembesülés során a kérdés mielőbb elhárítására és a projekt megvalósítására törekszik.

A vállalat volt munkatársa szerint ez az életfilozófiai szentencia növeli a kísérletezésre való hajlandóságot és a Google technológiai áttöréseinek is az egyik fő hajtóereje volt.

Meditáció és pozitív jövőkép

Pferdt hangsúlyozza a meditáció és a tudatos jelenlét (mindfulness) módszerének a fontosságát. Ezen a stressz- és szorongásoldó megoldások régóta bátorítja a dolgozóit a Google, mivel e segítségével nyitottabbak lehetünk az innovatív ötletekre.

A Google vezetői kiemelten fontos tartják, hogy a munkatársaik pozitív jövőbeli célokat fogalmazzanak meg és reális lépéseket tegyenek ennek megvalósítása irányába.

Michele Borba, több pszichológiai bestseller szerzője elmondta: empirikusan igazolt, hogy a jövőbeli sikerek vizualizálása növelheti az önbizalmunkat és az optimizmusunkat, így ténylegesen hozzásegít a sikerekhez.