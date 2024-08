Az Egyesült Államok csütörtökön egy nagyszabású fogolycserét hajtott végre Oroszországgal, amelynek során ismert foglyokat kaptak vissza. Az alku, amely Washington, számos szövetségese és Moszkva közötti több hónapos tárgyalások eredménye volt, összesen 24 embert érintett.

Oroszország 16 foglyot engedett el, köztük a Wall Street Journal újságíróját, Evan Gershkovichot és Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogost, és nyolc embert kapott cserébe. Szakértők szerint azonban a számok elfedik a játékban lévő hatalmi dinamikát:

Oroszország veszélyes ügynököket kapott vissza az eseményekbe keveredett, viszonylag hétköznapi figurákért cserébe.

Andrew Payne, a University of London külpolitikai előadója a Business Insidernek elmondta, hogy Vlagyimir Putyin nyerte a történelmi alkut:

A csere egyik központi figurája az orosz bérgyilkos Vagyim Kraszikov volt, aki életfogytiglani börtönbüntetését töltötte Berlinben Zelimkan Hangosvili grúz katonatiszt meggyilkolásáért, aki feldühítette az oroszokat, és ezért az életével fizetett.

Az orosz elnök februárban utalt Kraszikov cseréjére, amikor a Fox News egykori műsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak azt mondta, hogy hajlandó lenne „egy olyan hazafias érzelmű személyt kicserélni, aki likvidált egy banditát” – ez egyértelmű utalás volt Kraszikovra.

– állapította meg Payne.

Sergej Sumlenny, egy német agytröszt, az Európai Ellenálló Képesség Kezdeményezés Központ alapítója szerint az alku precedenst teremtett, ami arra készteti Oroszországot, hogy még több foglyot ejtsen és még több cserére törekedjen. Egy csütörtöki X-bejegyzésben azt mondta, hogy Oroszország felbátorodik, hogy még több túszt ejtsen, és „varázskártyaként” bevethesse saját túszainak visszaszolgáltatására. Ezért várhatóan több túszejtéssel kell szembenézni.

Exactly, a contrast. Russia got what it wanted. The West provided RU with what RU wanted. RU will take more hostages & RU killers won't be afraid of getting caught, they've found a magic "prison release"card. If we wanted a swap, we should have arrested RU embassy staff for this. https://t.co/QqtwbiEip8