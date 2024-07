Az orosz propaganda legújabb szólama, hogy Volodomir Zelenszkij ukrán elnök pozíciója komoly veszélybe került, ugyanis Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője a háttérben a hatalom átvételén mesterkedik. Igen, mint szürke eminenciás, Andrij Jermak kabinetfőnökként azt tervezi a putyini média szerint, hogy Volodimir Zelenszkij babérjaira törne, és ő lenne helyette a háborúban álló ország vezetője.

Az ukrán hivatalvezetőről egyre többet cikkez a nyugati sajtó is, és él a konszenzus, hogy Andrij Jermak az ukrán közéletben valóban egyre nagyobb befolyással rendelkezik. A Lettországban működő független orosz oknyomozó portál, a Meduza járt utána, hogy mekkora tényleges hatalommal bír Andrij Jermak és mit várnak tőle az ukrán politikusok.

Volodimir Zelenszkij egyből, 2019 májusában nevezte ki kabinetfőnökévé Andrij Jermakot, akivel még „előző életükből”, a showbusiness világából ismerik egymást. (Zelenszkij 2019 májusi elnöki hivatalba lépése előtt egy igencsak népszerű ukrán politikai szatírában, a 2015 és 2019 közt futó, A nép szolgájában játszotta el az elnököt saját produkciós cége, a Kvartal 95 gyártásában.)

A kabinetfőnöki pozícióba kerülve Andrij Jermakot akkoriban még senki sem tartotta különösebben érdekes, fontos figurának. Ám ahogy teltek az évek, az elnöki hivatalvezető státusza jelentősen átalakult, és ma már az ukrán vezető politikusok is óvatosan nyilatkoznak róla, legtöbbször csak úgy említve őt, mint Ukrajna második embere, aki nagy hatással van Zelenszkijre.

Az ukrán elnöki hivatalvezető azok után, hogy már barátként, informálisan is támogatta Volodimir Zelenszkij választási kampányát, a 2022. februári orosz inváziót követően olyan jelentős projektekért felelt, mint például:

az Oroszország elleni szankciók kidolgozása;

a különböző fogolycserék;

illetve a háború kitörése után tömegével Oroszországba hurcolt ukrán gyermekek hazahozatala.

A lap forrásai megerősítik, hogy jelenleg Andrij Jermak a kettes számú szereplő az ukrán kormányzati rendszerben, miután Zelenszkij elnök mindenekelőtt magára a háborúra, a védelmi politikára, továbbá a külpolitikára összpontosít, így közvetve vagy közvetlenül „minden mást” Andrij Jermak befolyásolhat. Például az legtöbb jelentős személyi döntést az ukrán kormány háza táján.

Mivel közel áll Zelenszkijhez, kialakítja az ukrán elnök véleményét bizonyos emberekről

– közölte a Meduza egyik magas rangú forrása. Így lett például Andrij Jermak javaslatára 2023 őszén a hivatalvezető „régi jó ismerőse”, Rusztem Umerov az ukrán védelmi miniszter. Egy másik informátor pedig a Dmitro Kuleba vezette ukrán külügyi vezetés kevésbé fajsúlyos szerepéről beszélt.

Ukrajna nem hivatalos második embere

Mindeközben Denisz Smihal ukrán miniszterelnöki széke egyenesen veszélyben: a hónap eleje óta tudható, hogy Volodimir Zelenszkij latolgatja Denisz Smihal ukrán miniszterelnök leváltását. Ebben minden bizonnyal nagy szerepe van annak, hogy Denisz Smihal kevésbé hallgat Andrij Jermankra, aki törekszik arra, hogy bármi, ami Zelenszkij elnök elé kerül, az előbb nála „előszobázzon.”

Arról azonban nem szól a fáma, hogy maga Andrij Jermak venné át a miniszterelnöki pozíciót, mert a kijevi beszélgetőpartnerek úgy vélik, neki erre az ég világon semmi szüksége. Hiszen az elnöki hivatalvezető már most magasabb pozíció mint a miniszterelnöki: kimondva, kimondatlanul, Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij tulajdonképpeni helyettese.

Bizalom a Kvartal-95-ből Amikor Zelenszkij 2003-ban alapított filmes produkciós irodája, a Kvartal-95 elkezdett filmeket forgatni, a kis csapathoz csatlakozva lett Jermak Zelenszkij producere, akit a hazai közéletben máig előszeretettel emlegetnek ezzel az eposzi jelzővel. Az ukrán elnökre már azokban az időkben jellemző volt, hogy vezetőként nem egyedül döntött, hanem csapatban gondolkodva mindig is törekedett a konszenzusos, kollegiális döntéshozatalra. Jermak pedig az elnökválasztási kampányban ugyanúgy hozva a produceri szerepet, átlátta a nagy képet, és pontosan tudta, hogyan hozzon össze embereket, kinek kit kell bemutatni, hogy megoldódjanak a problémák és hogy olajozottan működjön a gépezet. Jermak sikerével kapcsolatban megjegyzik azt is, hogy munkabírása nem ismer határokat, és ha kell, szemrebbenés nélkül dolgozik a nap 24 órájában, ahogy készen áll bármilyen válságot megoldani és a felelősség elől sem szalad el.

Aki az elnök személyes kényelméről gondoskodik

Azon túl, hogy Andrij Jermak az elnöki hivatalt vezeti, egyben ő Volodimir Zelenszkij személyi asszisztense is, aki Ukrajna első emberének személyes kényelméről is gondoskodik. Például ügyel arra, hogy az elnök minden nap eleget egyen és aludjon. Vagyis szó szerint Andrij Jermak az ukrán elnök jobb keze. Természetesen Volodimir Zelenszkijnek is volt mindehhez néhány szava:

én vagyok az elnök az ukrán törvényeknek megfelelően. Jermak egy nagyhatalmú menedzser, akit tisztelek az elért eredményeiért. Azt teszi, amit mondok neki

– fejtette ki a véleményét Volodimir Zelenszkij július elején a Bloombergnek, aki a média Andrij Jermakra irányuló figyelmét annak tulajdonítja, hogy az orosz propagandagépezet igyekszik őt lejáratni és gyenge elnöknek beállítani, aki nem ura hazájában a helyzetnek. Az oknyomozó portálnak az ukrán források megerősítették: Jermak mindig csak olyasmit cselekszik, amiről Zelenszkij tud, és amivel egyetért.

Ha egyik reggel Zelenszkij úgy kel fel, hogy kijelenti: elegem van a háborúból. Jermak még aznap ugyanezt fogja mondani

– fogalmazott az egyik ukrán tisztviselő.

Igaz barát vagy titokban veszélyes rivális?

Több okra is visszavezethető, hogy Zelenszkij elnök miért nem lát fenyegetést Andrej Jermak növekvő befolyásában. Az egyik kardinális tényező maga Jermak megítélése: a kijevi szociológiai intézet felmérése szerint az ukránok mindössze 27 százaléka bízik Andrij Jermakban, míg ezzel szemben a regnáló elnök a lakosság 61 százalékának rendületlen bizalmát élvezi.

Közben arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy háborúban álló Ukrajnáról beszélünk, ahol a belpolitikai viszonyok is e rendkívüli helyzetnek megfelelően alakulnak. Ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy Ukrajnában több mint két éve folyamatos hatalomkoncentráció zajlik, Zelenszkij elnök kezében. Jermak hivatali kinevezése előtt a rendszer jóval differenciáltabb volt.

A háború kitörése előtt viszonylag autonóm módon működött az ukrán kormány, ám mára az ország lényegében teljes egészében az ukrán elnöki hivatal irányítása alatt áll, amelyben a hatalom egyelőre nem Jermak, hanem Zelenszkij kezében összpontosul.