A mindennapi politikai közéletnek általában nem része a halálos fenyegetés, a vandalizmus és a biztonsági őrök, ám az idei brit parlamenti választások kampányhajráját ez a három tényező markánsan érintette. A megfélemlítések a választások lebonyolítási módjára is rányomták a bélyegüket, ahogy a leendő képviselők és a választók közötti kapcsolatfelvételben is különleges helyzetet teremtettek.

Több jelölt ugyanis úgy döntött, hogy egyszerűen nem jelenik meg a nyilvánosság előtt, legalábbis fizikai formában, mert gyalázkodó megjegyzések, mi több, halálos fenyegetés érte őket – írja a Politico.

A lap értesülései szerint konkrétan a Munkáspárt egyik neve elhallgatását kérő jelöltje a kampány első hetében olyan fenyegetést kapott, ami után a rendőrség azt javasolta neki, hogy húzódjon meg.

Egy másik jelöltet is hasonló atrocitás ért, ő azonban vállalta a nevét is: a konzervatívok egyik jelöltje, Robert Largan nemrég közleményben tudatta, hogy nem vesz részt semmilyen sajtótájékoztatón az általa 2019 óta képviselt High Peak-ben, mert egy korábbi nyilvános rendezvényén állítólag ketten is zaklatták őt.

Largan amellett, hogy a kérése ellenére nem kapott biztonsági intézkedést, azzal vádolta meg a helyi hatóságokat, hogy a jelöltek biztonságát nem veszi elég komolyan.

A fenyegetés olyan mértékben elharapóztak, hogy a jelölteknek először ajánlottak fel a választások történetében alapvető biztonsági szolgáltatásokat. A brit országos rendőrfőnöki tanács szóvivője nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a rendőrség komolyan veszi a demokratikus folyamat védelmében betöltött szerepét.

Mindennek érdekében a rendőrség februárban felhatalmazást kapott a parlamenti képviselők biztonságára összpontosító Bridger-hadművelet kiterjesztésére is. Számos képviselő ennek ellenére arról számolt be, hogy nehezen szereztek be biztonsági támogatást.