Több értesülés szerint is a kínai gyökerű fast fashion lánc, a Shein június elején bizalmasan benyújtotta a brit piacfelügyeleti hatósághoz tőzsdei bevezetési kérelmét, miután az Egyesült Államokban sikertelenül próbálkozott.

A Kínában alapított céget egy tavalyi tőkeemelés során összesen 66 milliárd dollárra értékelték a befektetők. A Reuters szerint még az év elején kezdte el vizsgálni, hogy részvényeit bevezetteti a londoni tőzsdére. Eredetileg a New York Stock Exchange-t célozták meg, de az amerikai törvényhozók annyira ellenségesen viszonyultak a céghez, hogy végül letettek erről.

Képviselők mind szövetségi, mind állami szinten vizsgálták a cég tevékenységét és felszólították az amerikai tőzsdefelügyeletet. Úgy látják ugyanis, az sértené azt az amerikai törvényt, amely tiltja a kínai Hszincsiang régióból származó termékek behozatalát az ujgurok ellen elkövetett bűnök és a kényszermunka alkalmazása miatt. A Shein maga is elismerte a CNBC amerikai csatornának, hogy a beszállítói láncban találtak tiltott régiókból származó nyersanyagokat. De úgy látják, korábbi tesztek szerint az átlagosnál jobb munkát végzett az ilyen anyagok eltávolításában ruházati termékeiből, mint az iparág egésze.

Az amerikaiak azzal is vádolják a Sheint, hogy visszaélt az amerikai adótörvények de minimis néven ismert mentességével. E szerint 800 dollárnál kisebb értékű csomagokra nem kell importvámot fizetni, és nem is kell ugyanolyan szintű vámhatósági vizsgálatot lefolytatni a termékek esetlegesen tiltott régiókból történő származásával kapcsolatban.

A Shein egyébként folyamatosan igyekszik magát eltávolítani Kínától. Ennek érdekében már 2021-ben áttette a cég székhelyét Szingapúrba. Valószínűleg a tőzsdei bevezetési kíséreltek is inkább ennek köszönhetőek, nyilvános nyugati tőzsdén történő jegyzés talán tovább gyengíthetné a kínai hatóságok kontrollját a cég felett. Ezt egyébként valamennyire maga a cég is elismerte. Donald Tang, a cég elnöke a The Wall Street Journalnak korábban azt mondta, a tőzsdére lépésük célja elsősorban az átláthatóság növelése, az, hogy elfogadják a nyugati cégek esetében alkalmazott ellenőrzési mechanizmusokat és nem pedig a tőkebevonás.