A 73 emeletes toronyban 131, egyenként két és öt hálószobás lakás lesz. A csúcstechnológiás épület több szabadidős szolgáltatással is rendelkezik majd, többek között spa, étterem, galéria, padel-pálya, és privát mozi is megtalálható lesz benne – írja a CNN.

Az extravagáns torony egy csatorna mellett épül majd Dubaj fő közlekedési csomópontja, a Sheikh Zayed Road mellett. Tervezője az RCR Arquitectes spanyol építésziroda, amely 2017-ben elnyerte a rangos Pritzker-díjat, a gyakran az „építészet Nobel-díjának” nevezett elismerést.

A Muraba és az RCR Arquitectes ötödik közös együttműködése várhatóan 2028 decemberére készül el, árai pedig 18 millió dirhamnál, vagyis 1,8 milliárd forintnál kezdődnek.

Minden lakás az épület teljes szélességét elfoglalja majd, és a hagyományos arab házak mintájára épül, egy belső udvarral, amelyben az árnyékok és zöld színek dominálnak – nyilatkozta a fejlesztő.

Szenvedélyesen törekszünk arra, hogy épületeink reagáljanak és kötődjenek a helyszínhez, pont, mint az őshonos tájhoz. Az épületnek kommunikálnia kell a természettel, és át kell, hogy itassa a helyi kultúra hangulatát

– mondta Rafael Aranda, az RCR Arquitectec alapítója.

Kép: RCR Arquitectes / Muraba

Dubaj szuperméretű égboltja már most is otthont ad a világ legmagasabb felhőkarcolójának – a Burj Khalifának (828 méter), és várhatóan hamarosan a másodiknak is. Ugyanis a múlt hónapban a szintén 2028-ban elkészülő Burj Azizi mögött álló ingatlanfejlesztő bejelentette, hogy a felhőkarcoló 725 méter magasra nyúlik majd.

A Magas Épületek és Városi Élőhelyek Tanácsa szerint Dubajban jelenleg több 300 méternél magasabb torony van, mint bármely más városban a világon.