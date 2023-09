Rahm Emanuel, az Egyesült Államok tokiói nagykövete pénteken a közösségi médiában arról posztolt, hogy elképzelhető, hogy Li Sang-fu kínai védelmi miniszter házi őrizetbe került, miután hetek óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt.

A kínai államtanácsost már több mint két hete nem látták nyilvánosan, és a már bejelentett diplomáciai találkozókon sem jelent meg.

Rahm a közösségi oldalán azt firtatta, hogy vajon Li házi őrizetben van-e, mert nem vett részt egy vietnami és egy szingapúri találkozón sem.

„A kínai védelmi minisztert 3 hete nem látták és nem hallottunk felőle. Nem jelent meg vietnami tárgyalásán sem. Most pedig nem ment el a szingapúri haditengerészet vezetőjével megbeszélt találkozójára sem, mert házi őrizetbe helyezték???” – írta Rahm a korábban Twitterként ismert X közösségi oldalon.

A Financial Times című londoni lap pénteken amerikai kormánytisztviselőket idézve arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kormánya szerint Li ellen nyomozás folyik Kínában. A The Wall Street Journal című amerikai lap szerint pedig

a védelmi minisztert a múlt héten kihallgatásra vitték és eltávolították a posztjáról Kínában.

Li eltűnése újabb találgatásokra adott okot a nemzetközi sajtóban és diplomáciai körökben, mivel a kínai külügyminiszter is hasonló körülmények között távozott posztjáról a nyáron. A kínai külügyi tárcát nemrég még a tavaly decemberben kinevezett Csin Kang vezette, ő volt az ország eddigi legfiatalabb külügyminisztere. A tárcavezető június végén orosz, Srí Lanka-i és vietnami tisztségviselőkkel találkozott Pekingben, majd hetekig nem jelent meg nyilvános eseményen, diplomáciai programokon sem vett részt, távolléte pedig találgatásokra adott okot a nemzetközi sajtóban. A kínai külügyi tárca egészségügyi okokkal indokolta távollétét, ám részletekre nem tértek ki, majd bejelentették hogy Vang Ji külügyi államtanácsost nevezték ki Csin helyére.