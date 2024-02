A szaúdi kormány arra utasította a Saudi Aramco olajcéget, hogy ne bővítse tovább olajkitermelő kapacitását. Szaúd-Arábia napi 12 millió hordó olaj kitermelésére elegendő kapacitással rendelkezik, ám ebből csak 9 milliót használ ki jelenleg. Az eredeti tervek szerint 2027-ig még egy millió hordóval növelték volna a kapacitást.

Az ország hosszú ideje nem tudja kihasználni kapacitását, mert ha ezt teszi, olyan erős lesz a piacon a kínálat, hogy zuhanni kezd az ár. Márpedig a szaúdiak az exportált olaj mennyiségét és árát próbálják együttesen optimalizálni, és miután rajtuk kívül más nehézkesen akar ebben részt venni még az OPEC tagok közül is, rájuk marad a feladat.

A görög parlament mindeközben egy egészen más jellegű döntést hozott meg. Csütörtökön késő este megszavazta az azonos neműek házasságát legalizáló és az azonos nemű pároknak teljes szülői jogokat biztosító törvényt.

A szavazás lezajlott: Görögország büszke arra, hogy a 16. uniós országként törvénybe iktatja a házassági egyenlőséget. Ez mérföldkő az emberi jogok szempontjából, amely tükrözi a mai Görögországot – egy progresszív és demokratikus országot, amely szenvedélyesen elkötelezett az európai értékek iránt

– osztotta meg a hírt Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök az X-en.

Több ezer luxus és prémium kategóriás

Porsche,

Bentley és

Audi

rekedt egy amerikai kikötőkben, miután a Volkswagen anyavállalatának egyik beszállítója jelezte, olyan kínai alkatrészt talált a járművekben, amely megsértette a kényszermunka elleni törvényeket.

Az Egyesült Államokban 2021 óta él az a törvény, miszerint tilos az országba importálni ujgur kényszermunkával előállított termékeket, amelyeket a kínai Hszincsiang régióban gyártatnak le.

Elhunyt Putyin talán leghíresebb ellenzéki kihívója

Pénteken érkezett a hír, hogy meghalt Alekszej Navalnij. A börtönbüntetését töltő orosz ellenzéki politikus egy séta után lett rosszul, és elvesztette az eszméletét. A sürgősségi ellátás már nem tudta megmenteni az életét.

Navalnij volt az egyetlen ember, akit Vlagyimir Putyin nem volt hajlandó név szerint említeni, és aki soha nem adta fel a harcot a korrupt orosz rendszer ellen. Navalnij a putyini rezsim elleni harcra tette fel az életét – írja a Sky News.

Alekszej Navalnij egy videófelvételen az Északi-sarkkör feletti IK-3 büntetés-végrehajtási telepről 2024. január 11-én Kép: AFP / Vera Savina

2018-ban ugyan megakadályozták a választásokon való indulását, de ő maradt Putyin legnagyobb politikai ellenfele. Ő volt az egyetlen ember, aki képes volt azokat a tízezreket utcára vinni, akik egy Putyin nélküli Oroszországot követeltek.

Az orosz belügyminisztérium néhány nappal korábban adott ki körözést Kaja Kallas észt kormányfő, Taimar Peterkop észt államtitkár, valamint Simonas Kairis litván kulturális miniszter ellen. Az MTI értesülése szerint a TASZSZ orosz állami hírügynökség bűnüldöző szervekre hivatkozva azt írta hogy Kallas és Peterkop ellen szovjet katonai emlékművek megrongálása miatt indult eljárás

Újabb szankciókat fontolgat az EU

Az Európai Unió olyan kínai cégek szankcionálását tervezi, amelyekről úgy véli, hogy segítettek Oroszországnak kijátszani a nyugati szankciókat, és a háború kezdete óta először kíván intézkedéseket hozni ezekkel a szárazföldi kínai vállalkozásokkal szemben.

A 27 tagú blokk egy 13. szankciócsomagon dolgozik Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója nyomán, amely még ebben a hónapban, a háború második évfordulójára elkészülhet. Az egyik uniós tisztviselő a CNBC-nek elmondta: „Kínai vállalatok és más harmadik országok olyan szervezetei, amelyek részt vesznek Moszkva támogatásában a szankciók kijátszása érdekében, szerepelnek majd az Oroszország ellen bevezetett szankciók következő körében.”

A kínai vámügyi főigazgatóság januárban közzétett adatai azt mutatták, hogy Peking és Moszkva kereskedelmi kapcsolatai 2023-ban rekordot döntöttek.

Az euróövezet számára közben kellemetlen híreket is tartogatott a hét. Az Európai Bizottság ugyanis csütörtökön csökkentette a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzéseit, és ezzel az azonnali fellendülés reményét is, annak ellenére, hogy az EU éppen csak elkerülte a recessziót. A Bizottság május óta harmadszor módosította lefelé növekedési becslését, amikor is az euróövezet gazdaságának idei 1,6 százalékos bővülését jósolta.

Az EU végrehajtó szerve a téli előrejelzés szerint most feleakkora (0,8 százalékos) növekedést jósol a 20 országot tömörítő valutablokknak, mint akkor. Az EU tágabb értelemben vett gazdasága az előrejelzés szerint 0,9 százalékkal bővül.

Mindeközben Japán gazdasága váratlanul recesszióba csúszott, miután a második negyedévben is zsugorodott a gyenge belső kereslet miatt, a jegybanki megfigyelők sem sejtik egyelőre, hogy mikor ér véget a negatív kamatlábak ideje. Mind a háztartások, mind a vállalkozások a harmadik egymást követő negyedévben csökkentették kiadásaikat, ezzel Japán gazdasága dollárban kifejezve a negyedik helyre csúszott vissza tavaly a világban, Németország pedig feljött a harmadik helyre.