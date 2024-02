A görög parlament csütörtökön késő este megszavazta az azonos neműek házasságát legalizáló és az azonos nemű pároknak teljes szülői jogokat biztosító, úttörő jelentőségű törvényt.

„A szavazás lezajlott: ma estétől Görögország büszke arra, hogy a 16. uniós országként törvénybe iktatja a házassági egyenlőséget. Ez mérföldkő az emberi jogok szempontjából, amely tükrözi a mai Görögországot – egy progresszív és demokratikus országot, amely szenvedélyesen elkötelezett az európai értékek iránt” – tette közzé Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök az X-en.

The vote has passed: as of tonight, Greece is proud to become the 16th EU country to legislate marriage equality. This is a milestone for human rights, reflecting today’s Greece - a progressive, and democratic country, passionately committed to European values.