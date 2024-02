– ilyen szalagcímekkel továbbra is foglalkoztatja a nemzetközi sajtót a magyarországi kegyelmi ügy, amely a német lapok szerint eddig példátlan módon a kormányzópárton belüli válsághoz vezetett. Spiegel például arról ír , hogy a három közéleti vezető lemondása után is komolyan megrázza Magyarországot a botrány, és miután péntek este a fővárosban tízezrek vonultak utcára, további tömegtüntetések fenyegetnek. Úgy értékelik, hogy jelenleg a kormányfő a hivatali ideje legdrámaibb szakaszát éli, mert mély repedések keletkeztek a rendszerében. Süddeutsche Zeitung szerint „az ország legmagasabb hatalmi köreit érintő” botrány „alááshatja a rezsim alapjait" és bár vélhetően nem fogja a megrögzött támogatókat elfordítani a nemzeti konzervatív miniszterelnöktől, ez jelenti számára most a legnagyobb kockázatot 2010-es hatalomra kerülése óta.Hasonlókra jutott a sajtó az angol nyelvterületeken is, ahol a mérvadó New York Times megállapítja: nem valószínű, hogy a „Putyin nézeteihez igazodó” Orbán szoros hatalmát megbontja az ügy, ám az súlyosan megrontotta a közvélemény befolyásolásának képességét a „Fidesz által irányított és ahhoz rendíthetetlenül lojális médiagépezetben”.