Az Egyesült Királyságban a biztosítókat egyre jobban aggasztja azoknak a csalásoknak megugrása, amelyekben a fényképeket úgy manipulálják, hogy azokon hamis autóbaleseti károk látszódjanak, ez az alapvető oka a gépjármű-biztosítási költségek rekordszintre emelkedésének.

Az Allianz biztosító brit részlege szerint 300 százalékkal nőtt három év alatt azon esetek száma, amikor valamilyen képszerkesztővel hamisítanak meg fotókat és nyújtanak be kártérítési igényt a képeken szereplő járműre – írja a The Guardian.

A biztosító egy képet is megosztott, amelyen egy ezüstszínű Ford képét manipulálták és nyújtották be rá a kárigényt. A hamisított képeken egy törött lökhárítós autó látható, amihez csatoltak egy hamis javítási számlát is, közel ezer font (450 ezer forint) értékben.

