Támogatási programot hirdet Donald Tusk kormánya a használt elektromos autókra. A költségvetés kétszer akkora lesz, mint az új e-autók vásárlását társfinanszírozó Mój elektryk programé – írja a Puls Biznesu.

A lengyel gazdasági lap szerint nagyjából 1,6 milliárd zlotyt (több mint 144 milliárd forintot) szándékoznak elkülöníteni a használt elektromos autók támogatására.

„Kellemes csalódás volt a költségvetés keretösszege, amely jóval meghaladja az elektromos autók vásárlására jelenleg futó program keretében nyújtott támogatást” – mondja Aleksander Rajch, a Lengyel Új Mobilitás Szövetségének (PSNM) igazgatósági tagja.

A „Mój elektryk” egy 2021-ben indult, még az előző jobboldali kormány idejéből származó támogatási program, amely elektromos autók vásárlására, valamint elektromos autó lízingjére vagy bérlésére irányul. A program költségvetése eredetileg 500 millió zlotyt tett ki (100 millió zlotyt különítettek el magánszemélyek támogatására, 400 milliót vállalatok lízingtámogatására, majd mindezt 900 millió zlotyra emelték.

A lengyel járműpark – a negyedik legnagyobb az Európai Unióban – és a magyarhoz hasonlóan főként külföldről behozott, használt járművekre épül. Az autópark átlagéletkora nagyjából 15 év, és 2,6 évvel magasabb az uniós átlagnál.

Rajch szerint az öreg autókat birtoklók, különösen azt azt lecserélni szándékozók rendszeres támogatása kulcsfontosságú, ha azt akarjuk, hogy a közlekedési szektor dekarbonizációja egyáltalán megvalósulhasson.

„Egyesületünk több mint két éve szorgalmazza, hogy a használt elektromos járművek támogatását más EU-országban meglévő rendszerhez hasonló módon valósítsák meg“ – jegyzi meg.

Mégsem lesz gépjárműadó a „mezei” autókra

Néhány nappal ezelőtt épp a lengyel kormány jelentette be, hogy elfogadta a Nemzeti Helyreállítási Terv felülvizsgálatát. Ennek értelmében döntés született arról, hogy

a belsőégésű autók megadóztatása helyett még inkább az elektromos autók vásárlását támogatják.

„Nem lesz adó a belsőégésű autókra. Teljesen más logikát alkalmazunk, a támogatások logikáját, vagyis az ösztönzés logikáját, nem a büntetés logikáját. Támogatást nyújtunk azoknak, akik elektromos autókat szeretnének vásárolni“ – mondta Lengyelország fejlesztési alapokért és regionális politikáért felelős minisztere.

A fejlemény abból a szempontból érdekes, hogy az egyik legnagyobb autós portál néhány hete még az autósokat sarcoló a 2025-től bevezetett regisztrációs díjról, majd a 2026-tól alkalmazott gépjárműadóról cikkezett. Az előző, Morawieczki-kormány ugyanis elkötelezte magát a „szennyező fizet” elve mellett. Egészen döbbenetes számok is napvilágot láttak az új közteherről: az évi - forintban átszámítva - 160 ezertől egészen az egymillió forintig személyautónként. A SUV-ok, azaz városi terepjárók tulajdonosait pedig párizsi mintára további extra adókkal akarták sújtani. Más kérdés, hogy már eleve nehézséget okozott jogszabályilag körülírni, hogy milyen járművek is tartoznának ebbe a gyűjtőfogalomba.

Brüsszelt végül sikerült meggyőzni

A Gazeta Wyborcza áprilisi beszámolója szerint az Európai Bizottságnak komoly fenntartásai voltak azzal kapcsolatban, hogy Lengyelország elengedi a gépjárműadó bevezetésének ötletét, amelyről még Mateusz Morawiecki miniszterelnök kormánya a Nemzeti Helyreállítási Terv (KPO) tárgyalásának részeként állapodott meg a bizottsággal.

A lengyel Klíma- és Környezetvédelmi Minisztérium végül sikeresen érvelt Brüsszelben, így a lengyel autósok fellélegezhettek.

Más kérdés, hogy a használt e-autó támogatásról beszámoló money.pl kommentelői láthatólag nem igazán lelkesednek a Tusk-kormány ötletért. Amellett, hogy populista intézkedésnek tartják, többen sérelmezik, hogy ezzel is csak a németek levetett hulladékát szállítják majd Lengyelországba, a kormány pedig még támogatja is. Valaki azt is írja, hogy Tusk milliárdokat költ a német elektromosautó-ipar megmentésére. Többen felvetik, hogy az elektromos autó csak a gazdagok játékszere, és mindezt a szegények adójából nem kellene finanszírozni. Akadt aki megjegyzi, hogy a több elektromos autó nagyobb villamosenergia-igényt jelent. Mivel az áramot Lengyelországban főként szénből állítják elő, az e-autó támogatás semmiképpen nem szolgálja a klímacélokat: amíg nem termelünk áramot atomerőművekben és megújuló energiaforrásokból, az áramfogyasztók számának növelése nagyobb légszennyezést eredményez.