„Minden államközi háborúban elmondható, hogy a felek nem az átláthatóságra törekszenek, mivel az okozott és elszenvedett veszteségek, a megélt győzelmek és vereségek, területi eredmények befolyásolják a lakosság és a szélesebb nemzetközi közvélemény hangulatát és támogatási hajlandóságát”.

Ennek eredményeként a harcoló felek saját győzelmeiket az összes címlapra, míg kudarcaikat semmilyen újságba vagy egyéb médiumba sem szánják.

– közölte lapunk érdeklődésére Kemény János, az NKE John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, aki szerint ennek megfelelően az elmúlt ezer nap eredményeiről csak azzal a kikötéssel lehet beszélni, hogy a számok az elérhető legjobb becsléseken alapulnak, és tényleges számokra egyszer remélhetőleg a hadtörténészek fényt fognak majd deríteni.

Egy katonai kadét gyertyát gyújt az Ukrajna elleni teljes körű orosz támadás 1000. napján tartott megemlékező szertartáson, a „Szülőföld” emlékmű előtt Kijevben, Ukrajnában, 2024. november 19. REUTERS/Valentyn Ogirenko Kép: Reuters , Valentyn Ogirenko

Másfelől trendekről és tapasztalatokról érdemes beszélni, amik a katonai fejleményeket összesítik, mivel jelenleg a harcoló felek katonai téren kívánják a céljaikat megvalósítani.

Képekkel igazolt veszteségek

„A BBC és az orosz Mediazona portál nyílt forrásokból 2024 szeptemberéig eddig több, mint 70 000 orosz harcokban meghalt nevét regisztrálta (ukrán oldalról nem ismert hasonló adatgyűjtés).

A nyílt forrásokra építő Oryx blog szerint

Oroszország 19 110 járművet veszített, amiből 14 241 megsemmisült, míg Ukrajna 7062-t, amiből 5067 semmisült meg

(mindkét szám valószínűleg alulbecsli a tényleges veszteségeket, mivel csak a képpel igazolható veszteségeket összesíti)”.

Pénzügyi oldalról jelenleg nagyon nehéz lenne felbecsülni a háború költségeit, a mélységi csapásmérések következményei és azok elhárítása, valamint mindkét harcoló fél átállása a hadigazdálkodásra bizonyosan nagyon jelentős összegeket emésztenek fel. Ezzel együtt egyik fél sem érte el a kitűzött céljait.

– húzta alá Kemény János, egyben hozzátette, hogy ugyanakkor a háború számos területen hozott látványos változásokat.

Az Azov dandár ukrán katonái felderítő drónt készítenek az ukrajnai Donyeck megyei Torecknél, miközben az orosz-ukrán háború folytatódik 2024. november 12-én. (Fotó: Diego Herrera Carcedo/Anadolu képek) Kép: Getty Images

Ebből elsősorban a technológiai oldalt szokás kiemelni, mivel a legénység nélküli járművek, köznyelven a drónok harcokban játszott szerepe látványosan megnőtt.

”A levegőben folyamatos, olcsó megfigyelés valamint egyre inkább csapásmérési képesség nagymértékben átalakította a modern hadszínteret, a fogalmaink a mélység és az észlelhetőség kapcsán emiatt jelentős átalakuláson mentek keresztül” – mondta a szakértő, egyben megállapította, hogy

az olcsó hobbidrónok már a háború első szakaszában is megmutatták hasznosságukat ellenséges erők felderítésében és tűzvezetési feladatokat is játszottak.

Ezt követték a „bombázók”, amik kézigránátokat az ellenséges célokra ejtve okoztak veszteségeket (az újabb nagyobb példányok már módosított harckocsiaknák ledobására is alkalmasak),

majd jöttek az FPV drónok, amik olcsó öngyilkos lőszerként funkcionálnak.

Az utóbbi időben megjelentek a „sárkány” drónok, amik az ellenséges fedezékek felégetését végzik.

A John Lukacs Intézet munkatársa szerint az átlátszó csatatér kifejezés egyre több helyen jelenik meg, ami a folyamatosan, éjjel és nappal üzemben lévő felderítő drónoknak köszönhetően több kilométeres mélységben sokkal veszélyesebb, mint akár egy éve is volt.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij közös sajtótájékoztatón vesz részt Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel (a képen nincs) Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának 1000. napján Kijevben, 2024. november 19-én. REUTERS/Alina Smutko Kép: Alina Smutko

A fizikai pusztítás mellett a drónok sikeres csapásméréseinek felvételeit a felek pszichológiai eszközként is hatékonyan igyekeznek felhasználni saját sikereik alátámasztására.

A drónok nem önmagukban hozzák ezt a hatást, hanem egy jól szervezett tűzvezetési rendszer részeként, ahol a tüzérséggel és egyéb fegyvernemekkel összhangban képesek az elérhető leghatékonyabb módon az ellenséges erőket közvetlenül vagy mélységben pusztítani. Még mindig a tüzérség a legjelentősebb erő ezen a téren.

– hangsúlyozta Kemény János, egyben hozzáfűzte, hogy másfelől a drónok nem az egyedüli érzékelők, amik megkönnyítik a felderítést, vannak radarok, akusztikai és egyéb szenzorok, amik a csatatér áttetszőségéhez még nagyban hozzájárulnak. Harmadrészt az elektronikai hadviselés jelentette védelem felértékelődött, és ebben mindkét harcoló fél igyekszik új eredményeket elérni.

„Ebben a környezetben minden előrenyomulási kísérletet igen költséges lesz mind emberéletben, mind felszerelésben, mivel a korai észlelésnek köszönhetően az ellenséges erők kellő időben ellenintézkedéseket tudnak tenni, amit a támadó félnek saját veszteségekkel kell megfizetnie. Nem ritkán a front mögött messzebb gyakorlatozó erők felderítése azok elpusztításához vezet” – közölte az NKE munkatársa.

A drónon egy lakóház látható, amelyet orosz rakétacsapás érte Oroszország Ukrajna elleni támadása közepette Krivij Rihben, Dnyipropetrovszki régióban, Ukrajna, 2024. november 11. Az Ukrán Állami Sürgősségi Szolgálat Dnipropetrovszk régiójában/Kiadó a REUTERS-en keresztül. Kép: Reuters

„A nagy hatótávolságú tüzérség, rakétafegyverek és csapásmérő drónok alkalmazása mélységben élőerő, felszerelés és ellátmány hatékony pusztításának egy hatékony egyvelegét képesek biztosítani megfelelő felderítés esetén. A frontok minimális mozgása miatt a mélységben kifejtett hatások fontossága mindkét fél szemében megnőtt. Míg az orosz félnek a rakétafegyverzetbeli kapacitásai a háború előtt is jól ismertek voltak, addig Ukrajnának ezen a területen voltak elmaradásai” – húzta alá a szakértő.

A nagyobb hatótávolságú drónok megvásárlása vagy kifejlesztése azonban mindkét fél számára olyan olcsó csapásmérési képességet biztosított, ami az ellenséges légvédelem lekötésére, kimerítésére alkalmas, rakétafegyverekkel egy időben való alkalmazásuk pedig még nagyobb és pusztítóbb hatásokat tud kifejteni. A front viszonylagos merevsége miatt az ellenséges hátország iparának, infrastruktúrájának pusztítása fokozott szerepet kap a stratégiákban, amikben a drónokra nagy szerep hárul.

– fejtette ki a szakértő, aki úgy véli, hogy a leglátványosabb eredmények a legénység nélküli rendszereknél a tengeri hadviselés területén következtek be, ahol Ukrajna az orosz felszíni flotta egységeiben jelentős károkat tudott okozni.

Hszi Csin-ping kínai elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök a 2024. október 23-i Kazanyban zajló BRICS 2024-csúcs plenáris ülése előtt egy teremben lép be a családi fényképhez. MAXIM SHIPENKOV/Pool a REUTERS REFILE-n keresztül Kép: Reuters , Maxim SHIPENKOV

A kezdeti improvizált eszközök gyors fejlődésen mentek keresztül, és napvilágot láttak olyan speciális variánsok is, amik légvédelmi rakétákkal vannak ellátva, illetve vannak már félig alámerült verziók, amik nehezebben észlelhetőek.

Tengeren és levegőben

„A legénység nélküli eszközök térhódítása a szárazföldön is megkezdődött, de ott még technológiai nehézségek és költséghatékonysági problémák miatt nem tudott akkora szerepre szert tenni, mint a levegőben vagy a tengeren. Korlátozott felhasználása azonban már ott is van és várhatóan a közeljövőben ezen a területen is tovább fog növekedni ezeknek az eszközök jelentősége” – hangsúlyozta Kemény János.

A jelen helyzetben a technológiai feltételek a védekező félnek kedveznek: a műszaki zárak (aknamezők, harckocsiárkok stb.) hatékony alkalmazása, gyors észlelés és hatékony válaszcsapásmérés, valamint mélységben az utánpótlási vonalak elleni csapásmérési képesség a támadó fél mozgásterét csökkenti.

– fűzte hozzá az NKE munkatársa, hozzátéve, hogy ezáltal minimalizálódik az esély a meglepetésszerű támadásra és a hatékony manőverezés keretei is csökkennek, a lehetőség azonban nem szűnik meg teljesen, ahogyan a harkivi és a kurszki ukrán offenzívák megmutatták.

Ennek eredményeként nincsenek a frontszakaszokon jelentős áttörések, hanem lassú felőrlés segítségével kicsi területszerzéseknek lehetünk tanúi, amik hosszabb távon összeadódnak.

„Ennek köszönhetően rövid távon nem látszik, hogy bármelyik fél képes lenne a csatatéren elérni a kitűzött céljait, ami jelen helyzetben a háború folytatását jelenti bizonytalan ideig” – hangsúlyozta a szakértő.