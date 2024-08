A WSJ-nek nyilatkozó informátorok szerint a terv ötlete 2022 májusában pár magas rangú ukrán katonatiszt és üzletember fejéből pattant ki egy az orosz invázió megállításának apropóján tartott koccintás során, miután valaki felvetette , mi lenne, ha felrobbantanák az oroszok számára milliárdos nyereséget biztosító vezetéket. A WSJ leírta: az akció négy résztvevőjével is beszélgettek, akik azt mondták a lapnak, hogy a vezetékek végig célpontként szerepeltek az ukránoknál, és egy német rendőrségi nyomozás is megerősíti az üzleti lap információit.

A WSJ szerint 2022. júniusában a holland katonai hírszerzésen keresztül a CIA is megneszelte, hogy mi készül, amely egyrészt értesítette Németországot, másrészt azonnal megkérte Volodimir Zelenszkij t, hogy fújja le az akciót. Az elnök ezt meg is tette, akkori főparancsnoka, a jelenlegi londoni nagykövet, Valerij Zaluzsnij azonban állítólag figyelmen kívül hagyta a kérést, és csak a terveket módosította némileg. A tábornok Ukrajna legjobb különleges műveletekkel foglalkozó tisztviselőit bízta meg az akcióval, köztük a különleges erők ezredesét, Roman Cservinszkijt is, akinek ettől függetlenül jelenleg is zajlik egy bírósági ügye Ukrajnában, és egészen júliusig börtönben is volt.