A 6500 négyzetméter alapterületű épületet a hamburgi illetőségű Greve Csoport tulajdonában álló Greve Honvéd Kft. vásárolja meg. A WING az értékesítés révén felszabaduló forrásokat további ingatlanpiaci tevékenységek finanszírozására kívánja fordítani.

A Honvéd Center két épületrészből áll: az egyik egy klasszikus műemléki épület, amelynek felújított, századfordulós homlokzata igényesen kialakított modern irodákat és az eredeti megjelenést tükröző impozáns belső tereket rejt. A másik épületrész egy modern irodaház, amely hat szinten biztosít magas színvonalú irodatereket, mélygarázst, és egy frissen felújított recepciót.

Az irodaház a Parlament közvetlen szomszédságában található, emellett számos közintézmény – minisztérium, bíróság, kamarák –, bevásárló helyek, éttermek és kávézók, illetve a főváros illusztris antikvitás- és galéria övezete is elérhetők a városrészben.

Meggyőződésünk, hogy az irodák továbbra is kulcsfontosságú szerepet töltenek be mind az ingatlanpiacon, mind a modern gazdaságban. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy partnereinknek olyan épületeket építsünk, amelyek elhelyezkedésükben és funkcionalitásukban is megfelelnek az igényeiknek. A Honvéd Center tranzakciója egyértelmű bizonyíték a fejlesztők és a befektetők számára, hogy az irodapiac stabilan és eredményesen működik – mondta a megállapodás kapcsán Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az eladót a Szécsényi & Partners és az iO Partners, a vevőt a Taylor Wessing Braner, Ódor és Társai Ügyvédi Iroda támogatta a tranzakcióban. A tranzakció zárása december közepén várható. A vételár és a tranzakció egyéb feltételei üzleti titkot képeznek.