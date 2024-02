Szerelemre vágyó, hiszékeny, magányos emberek több száz millió forintot utalnak, vagy más pénzét mossák tisztára, a közösségi média oldalakon, hamis profilok mögé bújt ismeretlen bűnözők kedvéért.

Orvos, ügyvéd és takarító

„Az áldozatok között akad orvos, ügyvéd és takarító is, nők és férfiak egyaránt. Az érzelmi magányosságukra alapozva manipulálják őket ezek a csalók. Egyszerűen úgy alakítják a történetet, hogy a sértettnek a tudata át sem fogja, hogy ő éppen mit csinál, találkoztunk olyannal is, hogy a sértett számlájára érkezett a pénz és azt kellett tovább utalnia, vagy felvenni, aminél felmerül a pénzmosás."

A csalók az esetek döntő többségében bankszámlaszámra kérik az átutalást, de akad példa arra is, amikor arról győzték meg a sértettet, hogy kriptovaluta automatán keresztül fizessen

– hangsúlyozta az Economx érdeklődésére Bedő Beatrix hadnagy, a BRFK gazdasági bűnözés elleni főosztályának nyomozója, hozzátéve, hogy nem csupán Valentinkor, hanem az év 365 napján történhet velünk ilyesmi.

A magyar rendőrség jelenleg 36 online szerelmi csalás ügyében folytat nyomozást, mintegy 250 millió forint értékben.

Ez csak a jéghegy csúcsa lehet, mert sokan annyira szégyellik, hogy ilyen csúnyán átverték őket, hogy inkább nem nem kérnek segítséget a hatóságtól.

„A tapasztalatunk szerint a csalók véletlenszerűen találnak rá segítőkész áldozataikra. A bűnözök között akad, akinek több mint száz álprofilját azonosítottuk a közösségi médiában. Legyünk nagyon körültekintőek, mert a fordítóprogramok segítségével levelező csalók bármelyik közösségi média felületet feltűnhetnek, többek között a Facebookon, a Whatsappon, a Viberen, és a Telegramon, de történt már átverés az üzleti profilú Linkedln-en is" – hangsúlyozta lapunknak Bedő Beatrix, aki néhány hihetetlennek tűnő esetet is felsorolt:

Nigériai katona "töri a magyart", a nő átutalt neki 14 millió forintot. „dr. Rian” ENSZ-nél dolgozó orvos kért és kapott a sértettől 4 millió forintot utazásra „Mark Anderson” Szíriában dolgozó özvegy katona, akitől a hadsereg pénzt kér egy hónap eltávozásért. A nő 4 milliót utalt neki. „Joe David” hajómérnök repülőjegyre két millió forintot kapott. „David Chen” békefenntartó bevásárlóközpontot akar nyitni Magyarországon. A nő 900 ezer forintot utalt át neki. „Tom Michael” olajfúró mérnök, aki egyedül neveli három gyermekét. Szeretné feleségül venni a nőt. Egy afrikai ország FBI ügynöksége nyomoz a meghekkelt profilja ügyében. Öt év alatt 200 ezer amerikai dollárt, mintegy 75 millió forintot utalt neki a sértett. „Alberto” olasz oknyomozó újságírót kémkedés miatt letartóztatják Afrikában. Az óvadék összege 6 millió forint, amit a sértett át is utalt. „Híres amerikai színész” szerelmet vall az áldozatnak, és pénzt kér megélhetési problémái miatt. A sértett egymillió forintos hitelt vett fel és 2 millió forintos örökségét is átutalta. „George Damjan” moszkvai mérnök. Szerelmes áldozata hat alkalommal utalt pénzt, összesen 14 millió forintot. „Az Amerikai Egyesült Államok hadseregének főparancsnoka” meglőtték, sebesülten fekszik, és a haza hozatalához pénz kell. A sértett 2 ezer eurót utalt. „Aldert Diego" nagy projektekre kért kölcsön pénzt. „Egy álprofil nyolc sértett”, a kár 20 millió forint. „Békefenntartó" özvegyember, csomag elküldéséhez 7 millió forintot szerez a nőtől. „Amerikai katona" Magyarországra települne. Több részletben, összesen 11 millió forintot utalt át az áldozat neki.