A Német Turisztikai Hivatal (DZT) szerint a németországi beutazó turizmus továbbra is felfelé ívelő szakaszban van, és folyamatosan növekszik. A nemzetközi vendégéjszakák száma 2023-ban a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint éves bázison 18,8 százalékkal 80,9 millióra nőtt. Ezáltal a legfontosabb küldőpiacok megközelítették a 2019-es rekordév eredményeit vagy akár meg is haladták azt.

A desztinációk versenyében Németország 2023-ban az IPK International World Travel Monitor értékelése szerint megerősítette második helyezését az európaiak legkedveltebb úti céljainak listáján Spanyolország mögött.

A fogyasztók utazási szándéka világszerte azt mutatja, hogy a fejlődés 2024-ben is folytatódhat: az IPK International szerint 95 százalék a következő 12 hónapon belül utazni készül, 28 százalék akár többször is, mint az előző évben. Ugyanakkor a nemzetközi utazási szakma Németország számára 2024-re további pozitív növekedési perspektívát helyez kilátásba. Petra Hedorfer, a DZT igazgatótanácsi elnöke előrebocsátotta:

jók az esélyeink, hogy idén ismét elérjük a 2019-es rekordév eredményeit. A DZT Travel Industry Panel üzleti klíma indexe 2024 első negyedévében eléri az 54 pontot – ez a legmagasabb érték a mérések két évvel ezelőtti elkezdése óta. Ez jól mutatja az »Úticél Németország« mint márka magas értékelését a törékeny gazdasági környezet, a megnövekedett árak és a geopolitikai konfliktusok dacára.

Mérleg 2023: jelentős növekedés a világ minden régiójából

A legerősebb küldőrégiót 2023-ban is az európai piacok adták, amelyek a németországi beutazás majd 77 százalékát generálják. Ugyanakkor a vendégéjszakák átlagon felüli növekedését a Szövetségi Statisztikai Hivatal plusz 22 százalékkal az Amerikai Egyesült Államokból jelentette. Pozitív trendet mutatnak a nagy potenciállal rendelkező ázsiai piacok is, amelyek plusz 42 százalékkal mindenekelőtt 2023 negyedik negyedévében érdemben előremozdították a németországi beutazás felépülési folyamatát.

Hollandia továbbra is 11,5 millió vendégéjszakával messze a vezető küldőpiac a beutazás terén;

a második helyet a képzeletbeli dobogón Svájc biztosította magának 6,8 millió vendégéjszakával;

az USA legfontosabb tengerentúli küldőpiacként az 5. helyről a harmadikra került (6,5 millió vendégéjszaka);

az élboly további tagjai Nagy-Britannia, Ausztria és Lengyelország.

Az Európából Németországba irányuló összesen 53,8 millió utazás közül az IPK International elemzése szerint 31,5 millió üdülési célú út volt, ebből 19,5 millió hosszabb, 12 millió rövidebb üdülés. Családi és baráti látogatási céllal 11,2 millió utazás indult. Az üzleti utazások piaca 9,2-ről 11,1 millió utazásra nőtt, ezáltal az összesített Európából érkező beutazás 21 százalékát teszi ki és immár megközelíti a krízis előtti szintet.

Magas gazdasági értékteremtés

Az IPK International szerint az utazási költségek továbbra is az utazási döntések jelentős kritériuma – az európai turisták és a tengerentúli utazók körében is. Ennek ellenére a külföldi utazások a felmért 27 küldőpiacon az élelmiszerek és az egészséggel kapcsolatos kiadások mögött stabilan a harmadik helyen állnak a fogyasztói preferenciák listáján. Az utazók megnövekedett számának és a magasabb utazási kiadásoknak köszönhetően tavaly szintet lépett a német beutazó turizmus értékteremtése is.

A külföldi vendégek utazási kiadásai az odautazással, szállással, helyi közlekedéssel, élelmiszerekkel és bevásárlásokkal 2023-ban az IPK International előzetes adatai alapján 69,6 milliárd euróval meghaladták a 2019-es évet (66,2 milliárd euró).

A Németországba való beutazások terén az európaiak vasúti utazásai a közlekedési eszközök felosztásában 2019-hez képest 8 százalékos növekedést mutatnak, míg az autós utazások 9, a buszos érkezések 10, a repülősök pedig 11 százalékkal csökkentek a 2019-es év értékeihez képest. Az utazások átlagos hossza (6,6 éjszakával) 6 százalékkal haladta meg a krízis előtti 2019-es szintet (6,3 éjszaka).

Pozitív beutazási perspektívák

Kijelenthető, hogy Németország jó értékelést szerez ügyfelei körében a minőséggel és a biztonsággal. A Qualitätsmonitor Deutschlandtourismus az üdülők körében magas összelégedettséget állapított meg (1,92 az 1–6-ig tartó skálán, ahol az 1 a német iskolai rendszernek megfelelően a legjobb). A továbbajánlási-ráta (Net Promoter Score) erős, 55-ös értéket ér el. A DZT Travel Industry Expert Panel szakembereinek 87 százaléka Németországot a veszélytelen vagy az abszolút veszélytelen desztinációk körébe sorolja.

A DZT növekedési impulzusokat vár 2024-ben az ázsiai utazások jelentős fellendüléséből adódóan is. A Forward Keys repüléselemző cég adatai szerint a repülős érkezések Kínából 2021 decemberében még a 2019-es összehasonlító adatok 44,3 százalékánál álltak, míg idén januárban a felépülés már 57,2 százalékra nőtt. India 2023 decemberében 74,3 százalékát érte el a krízis előtti szintnek, 2024 januárjában ez az érték már 81,6 százalék volt.

Ehhez hozzájönnek még olyan turisztikailag vonzó események, mint az UEFA labdarúgó Európa-bajnokság, amely a DZT előrejelzése alapján akár 4 százalékos vendégéjszaka-többletet is eredményezhet.

Ezen felül a kulturális fénypontok, mint például Caspar David Friedrich születésének 250. évfordulója, a „35 éve omlott le a Fal” témája vagy Chemnitz, Európa 2025-ös kulturális fővárosa jelentős utazási indokokat szolgáltat a nemzetközi vendégek számára.

Összességében ezáltal a beutazó turizmus vendégéjszaka-számai 2024-ben ismét elérhetik a krízis előtti szintet.

A DZT Travel Industry Expert Panel megkérdezett 250 CEO-ja és a nemzetközi utazásszervezők key accountjai a németországi üzletük aktuális helyzetét 2024 első negyedévében 43 pontra saccolják – mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán – , amely jelentősen jobb az előző év ugyanezen negyedévéhez képest (20 pont). Összesítve az üzleti klíma-index az elmúlt 12 hónapban 46-ról 54 pontra nőtt.

A fenntartható üdülés kilátásai

A felelősségteljes, klíma- és környezetbarát utazás témája továbbra is trend a turisták körében. A természetközeli üdülési formák, mint a nyári hegyvidéki pihenés vagy a vidéki üdülések 2023-ban az IPK International adatai szerint már meghaladják a 2019-es krízis előtti szintet.

A nemzetközi vendégek 24 százaléka az IPK a DZT megbízásából 27 küldőpiacon készített felmérése szerint már teljesen kizárják azokat az úti célokat, amelyek nem kínálnak fenntartható ajánlatokat, további 49 százalékuk pedig fontolóra veszi ugyanezt. Németország ebben a felmérésben a három legelső fenntarthatóként érzékelt desztináció között található.