Az OTP Bank számára megnyugtató, hogy az illetékes ukrán hatóságok meggyőződtek arról, hogy indokolatlan a szerepeltetése a listán – így reagált az Economx megkeresésére a pénzintézet, miután az Ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) levette a nemzetközi háborút finanszírozó vállalatok listájáról. A bankcsoport pontokba szedve részletezte, hogyan öntött tiszta vizet a pohárba a keleti szomszédnál, amely tavaly február óta fegyveres konfliktusban áll Oroszországgal.

Meggyőződésük, hogy az NAZK az OTP Bankot megbélyegző korábbi listázási döntésének alátámasztására több téves, valótlan indokot hozott fel. Ezek közül az alábbiak a legjelentősebbek, amelyek cáfolatával sikeresen tisztázták a helyzetet:

1. „Az OTP Bank fontos szerepet tölt be Oroszország nemzetgazdasága szempontjából.”

– ezzel szemben a valóság az, hogy az OTP Bank Oroszországban 0,17 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, azaz a súlya az orosz bankpiacon nem éri el a két ezreléket. Az NAZK listájára az OTP-nél lényegesen nagyobb helyi jelenléttel rendelkező nemzetközi bankok és egyéb vállalatok nem kerültek fel, ami önmagában megkérdőjelezte a listára kerülésről szóló döntés hitelességét.

2. „Az OTP Bank Ukrajna megszállt területein (Donbassz, Krím) folytat tevékenységet.”

– ezzel szemben az igazság az, hogy az OTP Csoport egyik tagja sem folytat semmilyen tevékenységet Ukrajna azon területein, amelyeket az Orosz Föderáció megszállás alatt tart. Az OTP Csoport minden piacán a helyi és nemzetközi jogszabályok teljes betartásával működik, beleértve a szankciós előírásokat is. Ennek megfelelően 2014-ben is szabályszerűen és haladéktalanul megszüntette valamennyi tevékenységét a megszállt területeken. Az NAZK döntésének téves indoklása abból a félreértésre okot adó tényből származhatott, hogy teljesen másik földrajzi lokációban, több száz kilométerre az azonos nevű ukrajnai régiótól Oroszországban is van egy Donyeck nevű település, ahol valóban a közelmúltig volt (a nemzetközi szankcióknak megfelelően) működő OTP Bank fiók – az OTP-t feljelentő Olekszandr Dubinszki úr feltehetően ezt az orosz várost keverte össze az ukrajnai Donyeckkel.

3. „Az OTP Bank »kedvezményes hitelt« biztosít az orosz hadsereg tagjainak.”

– ezzel szemben a tények azt mutatják, hogy az Orosz Föderáció törvényben írja elő valamennyi pénzügyi szolgáltatónak, hogy azok számára, akik részt vesznek a „különleges katonai művelet”-ben, 2023. december 31-ig mentesülnie kell a hiteltörlesztés és kamatfizetés alól. A határidő után a törlesztés folytatódik. Az OTP Bank sem kedvezményesen, sem máshogy nem nyújt új hitelt az Orosz Föderáció fegyveres állományának tagjai számára.

4. „Az OTP Bank elismerte a Luhanszki és a Donyecki »népköztársaság« létezését.”

– ezzel szemben a valóság az, hogy az OTP Bank – összhangban az EU és azon belül Magyarország hozzáállásával – soha, semmilyen formában nem ismerte el ezeknek a területeknek az önállóságát.

Túl a fenti négy pont részletes kommentálásán, a bankcsoport az Economx-nak nyomatékosította: az NAZK felé a tárgyalások során az OTP Bank azt vállalta, hogy fenntartja az együttműködést a Rotchild Martin Maurel nemzetközi befektetési tanácsadóval, amelynek segítségével folyamatosan vizsgálja valamennyi stratégiai opcióját az orosz leánybank jövőjével kapcsolatban, különös figyelemmel arra, hogy bármilyen jövőbeni megoldás csak a hatályos helyi és nemzetközi szabályozás keretein belül, azokkal összhangban képzelhető el. Egyúttal előrebocsátották: a folytatásban az OTP Bank bármilyen stratégia fejleményről haladéktalanul tájékoztatni fogja a közvéleményt.

(Gyöngyösi Balázs)