Orbán miatt őrlődnek, ez még edzett harcostársainak is feladja a leckét

Visszatért a cenzúra a köztévébe Di Cesare esete azonban csak egy azon ügyek közül, melyek kapcsán felmerül az esélye annak, hogy az olasz kormány visszaél a pozíciójával és becsületsértés vádjával indít eljárásokat értelmiségiekkel szemben. A 81 éves Luciano Canfora klasszicista történész ellen 2022-ben, még megválasztása előtt indított a későbbi miniszterelnök eljárást súlyos rágalmazás miatt azt követően, hogy Canfora „lelkében neonácinak” írta le a politikust. Meloni szerint ez az állítás hamis képet fest politikai identitásáról.

Egyéb példákban is visszaköszön, a hazai olasz sajtóra gyakorolt kormányzati nyomás: A RAI közrádió és köztelevízió évtizedek óta szoros összefonódást mutat az egymást követő rezsimekkel. A hírportál vezérigazgatói székébe a Meloni kormány alatt Giampaolo Rossit ültették, aki Orbán Viktort és Vlagyimir Putyint is támogató szavakkal illette megnyilvánulásai során. Kinevezését követően nem sokkal számos RAI dolgozó nem tetszését fejezte ki a vezetőség befolyásoltságát illetőleg és arról számolt be, hogy rég nem látott cenzúrát alkalmaznak a szerkesztőségen belül.

Meloni-Orbán stratégia