Európa legkedveltebb üzleti hivatásturisztikai úti céljai közé tartozik Budapest, ezt nem pusztán a kincstári optimizmus mondatja a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ), hanem a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) statisztikái is. Ugyanakkor szembetűnő trend, hogy a magyar fővároson kívül is egyre növekszik a kereslet, főként a tavaszi és az őszi csúcsidőszakban.

Új lehetőségek a Balatonon

Az MTÜ és az NTAK adataihoz fontos adalék, hogy a konferenciaturizmusra jellemző dinamikus fejlődésből nemcsak olyan vidéki fellegvárak profitálhatnak, mint Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs vagy Győr, hanem a Balaton turisztikai régió is. Ehhez azonban megfelelő kapacitású és minőségű rendezvényhelyszínekre van szükség. Az Economx érdeklődésére Bartos Balázs, a balatonkenesei Kenese Bay Garden igazgatója úgy fogalmazott, hogy

visszatért a lendület a turizmusba, a Balaton keleti kapuját pedig különösen vonzóvá teszi, hogy egy órán belül elérhető Budapestről.

A szakember úgy véli, versenyelőnyben vannak a magas minőségű szolgáltatási paletta mellett saját partszakasszal is rendelkező szállodák, az ugyanakkor hiú ábránd, hogy ezeket a házakat önmagában eltartja egy jól sikerült főszezon. Sok szempontból természetesen a július-augusztusi időszak a meghatározó, de egy év nem két hónapból áll, éppen ezért kulcsfontosságú a konferencia- és rendezvényturizmusban rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázása.

Mindezt figyelembe véve esett át a teljes körű rekonstrukció mellett látványosan az elmúlt két évben a balatonkenesei szálloda, amely korábban a Magyar Telekom vállalati üdülője volt, de ma már az Accent Hotels üzemeltetésében nem 91, hanem 153 szobás.

Éppen ezért a befogadóképesség növeléséhez hasonlóan lényeges szempont volt Bartos Balázs elmondása szerint létrehozni a 220 fő befogadására alkalmas konferenciaközpontot, mobilfalakkal ráadásul a nagy előadótér három szekcióteremre osztható. A szállodaigazgató szerint ma már a modern technikai eszközök megléte nem extra, hanem alapvető elvárás, de a konferenciák és egyéb üzleti rendezvények mellett az élményalapú csapatépítésre is minőségi szolgáltatásokkal kell választ adnia annak, aki talpon akar maradni ebben a piaci szegmensben.

Aktív pihenés kell az üzleti úton lévőknek is

A legfrissebb nemzetközi kutatások szerint az üzleti utak során egyre növekszik az igény a szabadidős aktivitások és helyi gasztronómiai termékek iránt. Az MTÜ szerint Magyarország kulturális öröksége, minőségi bor- és kulináris kínálata, gyógy- és élményfürdői az év egészében számos minőségi élményt tartogatnak a feltöltődésre és az aktív időtöltésre is nyitott hivatásturistáknak.

Ennek szellemében a kétnapos Balaton-felvidéki study tourunk során – amelynek stílszerűen a Budapest Kongresszusi Központtólvágtunk neki – nemcsak a konferenciaturizmus új balatonkenesei szereplőjét fedeztük fel, hanem a régió programkínálatába is belekóstoltunk.

Így felkerestük helyben a több díjnyertes péksüteménnyel és országtortával büszkélkedő Szó ami Szó kézműves cukrászdát és pékséget,

majd Nemesvámos felé vettük az irányt, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti intézetének tudományos igazgatójával fedeztük fel a Villa Romana Balácát, ami Magyarország legnagyobb látogatható római kori villagazdasága.

A programot Kapolcson Ódor Dezső és Bognár Edina kézműves sajtmanufaktúrájának bejárása tette teljessé,

a fűzfői Balatoni Bob Szabadidőpark már csak a cseresznye volt a tejszínhabon.

Ezek alapján asszociálhatunk egy izgalmas osztálykirándulásra éppúgy, mint a rendezvényturizmus szórakoztató kiegészítő elemére.

Felértékelődő turisztikai termék

A turisztikai ügynökség elemzése megerősíti, hogy jó nyomon járunk: a vírushelyzetet követően a helyszínek között ismét a szállodai konferenciatermekkel felvértezett házak élik reneszánszukat. Ez kedvez a Budapesten kívüli desztinációknak is, ahol az elmúlt években jelentős mértékben bővült a minőségi szálláskínálat és a MICE – üzleti turizmus, (Meetings, incentives, conferences and exhibitions) infrastruktúra. A fejlesztéseknek is köszönhetően a hivatásturizmus már számos vidéki fellegvárban fontos turisztikai termék.