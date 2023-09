Az új Balatonfüred Kongresszusi Központ a konferenciaturizmus balatoni fővárosává teszi Balatonfüredet – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közel tízmilliárd forintból megvalósított beruházás szombati átadóján.

Gulyás Gergely hozzátette: Balatonfüred robbanásszerűen fejlődött az utóbbi évtizedekben, és a rendszerváltás óta az északi part leglátogatottabb településévé vált. Volt azonban egy hiányosság, amelyet be kellett tölteni: egy ilyen jelentőségű városnak szüksége van egy konferenciaközpontra.

Gulyás Gergely a beruházás jelentőségét méltatva arról is beszélt, hogy a Balatonnál évtizedek óta probléma, hogy míg nyáron turistákkal telnek meg a települések, ősztől kora tavaszig a szálláshely-kapacitásokat nem lehet a nyárihoz hasonlóképpen betölteni. A kongresszusi központ azonban azt is szolgálja, hogy az őszi, téli, tavaszi időszakban is sokan jöjjenek Balatonfüredre a Balatonhoz, és tartsanak itt rendezvényeket.

Bóka István Balatonfüred fideszes polgármestere hangsúlyozta: az utóbbi években látták, hogy növelni kell a város gazdasági erejét és a helyi vállalkozások jövedelemtermelő képességét, de azt is, hogy vannak határok. Nem zsúfolható tovább a főszezon, az amúgy is erős hétvégék időszaka. Ebből nyújt kitörési pontot a konferenciaturizmus, amely akkor hoz vendégeket, amikor más ágazatokban kevesebben vannak.

A polgármester szerint a kongresszusi központ fenntartható fejlesztésként valósult meg, bevételtermelése mellett közvetett módon 3-4 százalékkal fogja növelni a kereskedelmi szálláshelyek töltöttségét.