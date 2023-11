A jégkaparón túl tetőtöl-talpig téli gúnyába kell bugyolálnunk az autónkat. Erre nagyon sok autótulajdonos nem fordít elegendő figyelmet, pedig ez akár balesetveszélyes is lehet. Ezért elengedhetetlen a műszaki ellenőrzés, valamint a gumiabroncsok cseréje – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál.

Horváth István debreceni szervíztulajdonos a lapnak azt nyilatkozta, nincs ideális időpontja annak, hogy mikor kell gumit cserélni, ugyanakkor általánosan elfogadott, hogy amennyiben tartósan 7 Celsius-fok alatt van a hőmérséklet, érdemes a nyári abroncsoktól megválni.

A szakember megjegyzi, hogy egyre többen választják a négyévszakos gumikat, ugyanakkor ezeket csak kisebb távú, városi utazásokra javasolja, valamint a munkahely eléréséhez. Szerinte ugyan rendelkezik az ilyen abroncs azokkal a tulajdonságokkal, mint egy téli gumi, de valójában egyik évszakra sem teljesen alkalmasak, mivel nem nyújtják azt a tapadás élményt, mint a kifejezetten télre vagy nyárra tervezett abroncsok.

A szakértő azt is megjegyzi, hogy az előző évekhez képest nagyjából 30-40 százalékkal kerül többe az abroncs.

Ez persze függ a márkától és az abroncs méretétől is. A szakember megjegyzi, hogy egy középkategóriás, 15 colos átmérőjű kerék akár már 20-22 ezer forint is lehet, de az ennél jobb minőségű abroncs akár a csillagászati összeget is megközelítheti.