A szövetség legelőször is hangsúlyozza, hogy a nyári gumi nem alkalmas a téli közlekedésre. Ha emiatt okozunk balesetet, akkor már a legkisebb elem sérülése miatt okozott kár is nagyobb lesz, mintha kicseréltük volna az abroncsokat – írják.

Hozzáteszik, hogy a spórolás érdekében itthon is nő a négyévszakos abroncsok piaca, melyeket nyugodtan felszerelhetünk az elsősorban városi autókra. Ugyanakkor évente legalább egyszer ezeket az abroncsokat is ellenőriztetni kell, és az egyenletes kopás érdekében cseréltetni kell a helyüket.

A szövetség leszögezi azt is, hogy bár az infláció miatt megérzi a pénztárcánk a gumiabroncs-cserét, nem érdemes spórolni rajta és ismeretlen márkájú, kétes eredetű gumikat venni, ahogy használt abroncsokat sem.

Utóbbin szabad szemmel nem látható, rejtett hibák is előfordulhatnak, melyek életveszélyes helyzetet is teremthetnek. Ezen felül az abroncsválasztásnál érdemes kikérni a szervizes munkatárs véleményét és figyelembe venni az autógyártó cég abroncstulajdonságokra vonatkozó ajánlásait – teszik hozzá.

Kiemelik, hogy ha az egyik abroncs kopott, akkor ugyanazon a tengelyen a másik abroncsot is ki kell cserélni és minden esetben ugyanolyan típusúnak kell lennie az összes guminak. Meglátásuk szerint 7-10 ezer kilométer megtétele után érdemes az abroncsoknak pozíciót cserélniük.

A szövetség hangsúlyozza, felszerelés előtt és leszerelés után is érdemes alaposan átnézetnünk szakemberrel az abroncsot. Hozzáteszik, az abroncsok tulajdonságaiból és az élettartamából a megfelelő futómű beállításokkal hozhatjuk ki a maximumot. A rosszul beállított futómű miatt hosszabb lehet a fékút vagy rosszabb lehet az úttartás, ami gyorsabb, illetve rendellenes kopásokat okozhat a gumiabroncson – fogalmaz a szövetség.