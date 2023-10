A német autóklub, vagyis az ADAC minden évben tesztel nyári, illetve téli gumikat is. Általában ezeken a próbákon két-két olyan méret szerepel, amelyek gyakoriak, sok autón használhatóak. Ezen belül is olyan termékeket igyekeznek összeszedni, amelyek komolyabb piaci relevanciával bírnak, de az újdonságokra is figyelmet fordítanak.