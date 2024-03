Lengyel gazdálkodók ezrei tüntettek szerdán Varsóban, a tiltakozók a miniszterelnöki hivatal előtt gumiabroncsokat égettek, petárdákat dobáltak és összecsaptak a rendőrökkel is, miközben követelték az olcsó ukrán import és a megélhetésüket veszélyeztető környezetvédelmi előírások bevezetésének leállítását.

????????Thousands of farmers are protesting once again in Poland.#farmersprotest #Poland #Polska #violence pic.twitter.com/xWMpyso3Tw