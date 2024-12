A tárcavezető Facebook-oldalán közzétett videójában arról számolt be, hogy a napokban a magyar és a nemzetközi sajtó is élénken foglalkozott a szíriai helyzettel, ahol sajnos mindennapi jelenség a terrorszervezetek jelenléte, és a brutalitásuk is közismert.

Sérelmezte, hogy ez esetben is hamar megindult a "belpolitikai haszonvadászat", ugyanis már vasárnap reggel álhírek kaptak szárnyra arról, hogy egy titokzatos szíriai repülőgép érkezett Budapestre, amiből semmi nem volt igaz.

"Olyan küzdelem zajlik a Közel-Keleten, amelyben terrorszervezetek is mélyen érintettek, s egy-egy ilyen álhír bizony nagyon komoly veszélybe tud sodorni egy egész országot, egy egész nemzetet"

- figyelmeztetett.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a vasárnap terjedni kezdő álhír így nagyon veszélyes volt, hazánknak is van például nagykövetsége Szíriában, amelyet ugyan időben evakuáltak, de a hírek szerint ott katonák jelentek meg, illetve ha nem is sokan, de élnek magyarok is az országban.

"Budapesten van szíriai nagykövetség, amely támadás célpontja lehetett volna, és a terrorszervezetek is nemzetközi jellegűek ma már.

Bizony a világ bármely pontján magyar érdekeltségek, emberek és közösségek ellen követhetnek el terrortámadásokat, hogyha éppen olyan információjuk van, amely ezt az ő gondolkodásmódjuk szerint indokolja.

"Ezért arra szeretnék tisztelettel kérni minden magyar újságírót, s minden magyar politikust, hogy ilyen helyzetekben gyakoroljanak önmérsékletet, és próbáljanak meg legalább egy kicsit felelősségteljesen viselkedni, mérjék fel, hogy egy-egy ilyen álhírnek a terjesztése milyen veszéllyel járhat Magyarország és a magyar emberek vonatkozásában" - mondta.

A miniszter végül rámutatott, hogy ezúttal szerencsére nem történt végzetes tragédia, de történhetett volna.