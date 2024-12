Az orosz TASZSZ állami hírügynökség végett véget a találgatásoknak, amikor közölte:

Bassár el-Aszad családjával együtt Oroszországban kapott menedéket.

A bukott szír elnök sorsával kapcsolatban vasárnap számos, egymásnak is ellentmondó információ látott napvilágot. Volt olyan jelentés, amely szerint Budapestre menekülhetett, de olyan is, mely szerint lezuhanhatott a gépe, utóbb mindkét információ hamisnak bizonyult.

Az Index azt írja: korábban is egy orosz közlésből vált egyértelművé, hogy Bassár el-Aszad elmenekült az országból. Most pedig a TASZSZ-nak egy Kreml-forrás is megerősítette:

Aszad és családtagjai Moszkvába érkeztek. Oroszország humanitárius okokból menedékjogot adott nekik.

A hírügynökségek forrása azt is megjegyezte: Moszkva mindig is a politikai rendezés pártján állt és szükségesnek tartja, hogy az ENSZ égisze alatt újrainduljanak a tárgyalások a szíriai helyzet rendezéséről.

Orosz hivatalos személyek kapcsolatban állnak a szíriai fegyveres ellenzék képviselőivel, amelynek vezetői garantálták az orosz katonai bázisok és diplomáciai létesítmények biztonságát Szíria területén

- hangsúlyozta a Kreml-forrás.

Reményét fejezte ki, hogy folytatódni fog a politikai párbeszéd a szíriai nép érdekei és az Oroszország és Szíria közötti kétoldalú kapcsolatok fejlődése érdekében.

Előzőleg az orosz külügyminisztérium közölte, hogy Aszad a szíriai fegyveres konfliktus számos résztvevőjével folytatott tárgyalások eredményeként úgy döntött, hogy távozik az elnöki posztról és elhagyja az országot, utasítást adva a hatalom békés átadására. Oroszország nem vett részt ezeken a tárgyalásokon. A minisztérium emellett arra hívott fel minden érintett felet, hogy tartózkodjon az erőszak alkalmazásától, és a kormányzással kapcsolatos kérdéseket politikai eszközökkel oldja meg.