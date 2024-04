A szemüvegesség általában egy életre szól, és sokkal kevesebben vizsgáltatják felül a látásukat, mint amennyi embernek szüksége lenne rá. Az OTP Egészségpénztár friss adatai szerint nőtt az egészségpénztári tagok által szemészeti vizsgálatra felhasznált összeg a tavalyi év azonos időszakához képest, és magasabb összegben számoltak el optometristák által végzett vizsgálatokra is pénzt. Mindez azt is mutatja, hogy azok az OTP Egészségpénztári tagok, akik szemüveget és/vagy kontaktlencsét viselnek, gyakrabban keresték fel az optikákat, és érezhetően magasabb összegeket hagytak ott.

A KSH adatai szerint is hatalmas a drágulás a szemüvegek esetében:

míg a szemüvegkeretek 2020 februárja és 2024 februárja között 55 százalékkal,

a szemüveglencsék ugyanezen időszak alatt 150 százalékkal kerültek többe.

Egyedül a kontaktlencsét viselők érzékelhettek kisebb áremelkedést, esetükben a 30 napos lencse ára csupán 18 százalékkal emelkedett.

Mindeközben azonban a KSH adatai szerint a magyar lakosság fele használ szemüveget vagy kontaktlencsét, és csupán három évente mennek el látásvizsgálatra.

A legutóbbi népszámláláson több mint 1,3 millióan mondták azt, hogy gond van a látásukkal, ennek ellenére sokan választják a boltok polcain elérhető szemüvegeket, amivel rosszat tesznek szemüknek. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja keretében zajló szemészeti program adataiból kiderült, a program során vizsgált személyek szemüvegeinek egyharmada nem volt megfelelő erősségű, amely arány nők és férfiak esetén is hasonló volt.

Az életkorral egyébként egyre nő azoknak az aránya, akiknek szemüvegre van szüksége, ehhez hozzájárul a számítógépek, okostelefonok okozta látásromlás is. Bár a képernyőhöz kötött munkavégzés esetében a látásvizsgálat a munka-alkalmassági vizsgálat kötelező része, és sok munkáltató támogatja is a szemüvegkészítést, még mindig kevesen frissítik a szemüvegük dioptriáját az aktuális állapotukhoz.

“Ha abban gondolkodunk, hogyan tudunk a háztartásunk bevételeivel a legjobban gazdálkodni akkor, érdemes számolni az egészségünkre fordított kiadásokkal is, amiben nagy segítség lehet bármikor az OTP Egészségpénztári számla. Különösen igaz ez például a szemüvegre, amit a mindennapokban is gyakran használunk. Ráadásul az OTP Egészségpénztárból történő fizetés esetén a szolgáltatóknál akár 5-30 százalék kedvezménnyel is választhatunk magunknak új szemüveget”

– hangsúlyozta a tagság előnyeit Budai József, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy az Egészségpénztárban elszámolandó számlák ráadásul már online, könnyedén beküldhetők. Ha pedig most küldik be online, az akár szemüvegvásárlásról készült számlát a pénztártagok, azzal értékes vásárlási utalványokat is nyerhetnek.