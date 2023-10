Megdöbbentett, hogy az európaiakról, gyakorlatilag mindannyijukról, milyen gyorsan hullott le az a külső illendőség, amellyel az elmúlt években még takaróztak, megőrizve magukban a diplomácia és az elemi etika némi maradványát – mondta Lavrov újságíróknak Szocsiban a Valdaj nemzetközi vitaklub hétfői ülése után.

Ez lényegében annak a megnyilvánulása, amit nácizmusnak szoktak nevezni. És kizárólag az oroszokkal szemben alkalmazzák, ahogyan sok más dolog is az oroszokkal kapcsolatban történik. Azt állítják: nem csak Putyin hibás, hanem minden orosz hibás azért, hogy megválasztották őt. Itt van hát önöknek a színtiszta nácizmus

– tette hozzá.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő válaszintézkedéseket helyezett kilátásba.

Azt kell tennünk, ami számunkra a legjobb. Nincs szükség minden alkalommal tükörreakcióra.

Természetesen az ilyen teljesen abszurd döntések ismét negatív hatással lesznek a kapcsolatainkra, amelyek már amúgy is siralmas állapotban vannak, és egyébként messze nem tüntetik fel jó fényben azoknak az országoknak a vezetését, amelyek ilyen döntéseket hoznak – hangoztatta Peszkov.

Az Európai Bizottság szeptember elején kiadott pontosító állásfoglalásában közölte: az EU Tanácsa által Oroszország ellen még 2022-ben elrendelt szankciók az orosz állampolgárok orosz rendszámú személygépkocsijára is vonatkoznak, és ennek megfelelően az orosz állampolgárok még turisztikai céllal sem léphetnek be személygépkocsijukkal az Európai Unió területére, még rövid időre sem. Az oroszok emellett nem vihetnek be magukkal bizonyos személyes tárgyakat, például laptopot, okostelefont, ékszert, bőrt és szőrmét, sőt sampont és vécépapírt sem.

Az orosz rendszámú gépkocsik behajtásának tilalmát a balti államok, Lengyelország és Finnország után hétfőtől Bulgária, keddtől pedig Norvégia vezeti be.

Lavrov Szocsiban szánalmasnak nevezte azt, ahogy Justin Trudeau kanadai miniszterelnök megpróbálta megmagyarázni, hogy ország parlamentje egy „náci" - Yaroslav Hunka, a Waffen SS ukrán veteránja - előtt tisztelgett Volodimir Zelenszkij ottawai látogatása idején. Az orosz tárcavezető szerint nyilvánvaló, hogy mind a házelnök, mind a kanadai titkosszolgálatok tisztában voltak azzal, hogy kit hívtak meg a törvényhozás ülésére.

De a legszomorúbb az, hogy Trudeau, miután összeszedte a bátorságát, hogy bocsánatot kérjen, kitől kért bocsánatot: az ukránoktól és Zelenszkijtől. Szégyenletes!

– mondta a miniszter.