A Moldova és Ukrajna közé ékelődött szakadár állam legfelsőbb tanácsa (parlamentje) határozatot fogadott el, amely a Föderációs Tanácshoz és az orosz Állami Dumához intézett felhívásban fordul Moszkvához:

Hivatkoznak továbbá az orosz békefenntartás „egyedülállóan pozitív tapasztalataira” és egyfajta a garanciavállaló és közvetítő státuszra kérik fel Oroszországot – írja a TSV Pridnestrovie alapján a Meduza.

Az állásfoglalás felhívást is tartalmaz az ENSZ-hez, a FÁK-hoz, az EBESZ-hez, az Európai Parlamenthez és más szervezetekhez, hogy akadályozzák meg a Chisinau (Kisinyov) és Tiraszpol közötti kapcsolatok további eszkalálódását, valamint segítsenek a Moldova és Dnyeszter Menti Köztársaság közötti teljes körű párbeszéd újraindításában.

A rendkívüli ülést Vadim Krasznoszelszkij transznisztriai elnök kezdeményezte, és több mint 600 küldött vett részt rajta. Kifejezték reményüket, hogy a nemzetközi szervezetekből sikerült valamilyen reakciót kiváltani. „Szeretnénk, ha figyelmet fordítanának a moldovai hatóságok által a köztársaságunkkal szemben hozott intézkedések elfogadhatatlanságára” – mondta az ülésen Galina Antyufejeva, a helyi parlament elnökhelyettese.

A Chisinau és Tiraszpol között a Szovjetunió összeomlása óta konfliktushelyzet van. Az alig néhány ország által elismert, Transznisztria néven is futó keskeny földsávon, jelenleg mintegy 1700 békefenntartó feladatokat ellátó orosz katona állomásozik, jelentős mennyiségű, ám elavultnak számító fegyverzettel. A területen 1991 és 1994 között harcok dúltak, a békefenntartókat 1992. július 29-én vezényelték a régióba, nyolc nappal az orosz és a moldovai elnök által aláírt válságrendezési megállapodás után.

A térségbeli konfliktus 2024 elején eszkalálódott, amikor a moldovai hatóságok megszüntették a transznisztriai cégek vámkedvezményeit, és ezzel arra kötelezték a helyi vállalkozásokat, hogy általános jelleggel vámot fizessenek a moldovai költségvetésbe.

Február közepén Gennagyij Ciorba, tiraszpoli képviselő már felvetette, hogy a képviselők hamarosan kezdeményezhetik, hogy a Dnyeszteren túli területet csatolják az Oroszországhoz. Vele együtt mások is számítottak rá, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt már február 29-én, a Szövetségi Gyűlés előtt be is jelenti. Azóta kiderült, hogy erről egyelőre nincs szó, a helyi parlament sem kezdeményezett ilyet a szakadár területen.