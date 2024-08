Továbbra is kivont karddal várja a Spar Austria, hogy győzelmet arathasson a magyar kormány fölött: a salzburgi központú kereskedőcsoport még mindig várja az Európai Bizottságtól, hogy kötelezettségszegési eljárást indítson hazánk ellen, cserébe újabb pénzeket vonna be ezen a piacon.

Ha megszűnik a magas különadó a kiskereskedelemben, akkor a Spar befektet Magyarországon, amely a legnagyobb külpiacának számít – közölte pénteki cikkében a Lebensmittel Zeitung.

Az Egyenlő.hu szakszervezet szerint az ehhez hasonló befektetői magatartás nem európai színvonalat képvisel, ráadásul a magyar kiskereskedelem a kifogásolt állami intézkedések ellenére több mint harminc éve, és még most is kifizetődő a multiláncoknak.

Beruháznának, de csak különadó nélkül

A Spar Austria felkészült: ha megszűnik a 4,5 százalékos különadó, amelyet Orbán Viktor kormánya vetett ki az ország nagy kereskedőire, akkor a csoport a legnagyobb külpiacán, azaz Magyarországon kíván újra befektetni – írja friss, rövid cikkében a német élelmiszeripari szaklap, amely hónapokkal ezelőtt bedobta a köztudatba, hogy a vállalatcsoport osztrák vezetője Brüsszelben támadja a magyar miniszterelnök köreit, és a kormány döntéseit.

A lap most idézi Hans Reisch, a Spar Austria Csoport vezérigazgatóját, aki azt mondta: vigyázniuk kell, hogy Magyarországon ne legyen lemaradás a beruházásokban.

Szeretnénk és kell is terjeszkednünk – fogalmazott, hozzátéve, hogy különösen a logisztikai kihívások feszítik őket.

A cég azonban az árak kényszerű befagyasztása (vagyis az alapélelmiszerekre alkalmazott árstop), illetve a különadó bevezetése óta alig fektetett be hazánkban, ami mínuszba taszította a csoport országos bevételeit.

Ehelyett a Spar az év elején kivonta a vagyont az országból, tartva az Orbán-közeli oligarchák kisajátításától – idézi fel az újságcikk.

Kimentették, amit lehet

Emlékezetes: a Lebesmittel Zeitung márciusban Hans Reisch tájékoztatása alapján megírta, hogy a vagyonmentés érdekében a magyar üzletágat két részre osztották.

Egyfelől kivonták a telek- és épületjogokat, illetve a nagykereskedelmi és logisztikai jogokat, amelyek kezelését a Svájcban lévő Aspiag Management AG leánycégnek adták át.

A Spar Magyarországhoz tartozó szupermarket üzletág pedig már közvetlenül az anyaországhoz, Ausztriához kapcsolódik, amely így részesül a csoportos adózásból – ezzel évente 10 millió eurót takarítanak meg.

Az EU-nál panaszkodtak, mert apad a kassza

Eközben több külföldi lap mellett a Financial Times is megírta, hogy panaszt nyújtottak be az EU-nál a különadó miatt, mondván, hogy az uniós jogokat sért, ezért Brüsszel avatkozzon be „a működést pusztító hatások” enyhítésére, ami a Sparnak 90 millió eurós plusz költséget jelentett.

Az európai választásokra készülő Európai Bizottság (EB) tavasszal nem döntött arról, hogy indít-e kötelezettségszegési eljárást, és úgy tűnik, még mindig nem léptek – ezért üzenhette ismét a sajtón keresztül a Spar Austria vezetője, hogy vár az elmarasztalásra.

Ugyanakkor, az itthon Tesco-perként elhíresült 2020-as ítéletében az EB már megállapította, hogy a progresszív különadók nem jogellenesek, azok bevezetéséről a nemzeti kormányok dönthetnek.

Elindult az adok-kapok

Emlékezetes: idén tavasszal óriási visszhangot váltott ki a Spar-vezér szokatlanul éles kirohanása, amelyre válaszul több miniszter, köztük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is elítélően nyilatkozott.

A tárcavezető például berendelte a cég magyar vezetőjét, jelezve, hogy Hans Reich megalapozatlan sajtónyilatkozata következményekkel jár.

Lázár János építési- és közlekedési miniszter pedig egy konferencián közölte, hogy az „osztrák fűszeres-közértes” viselkedése is mutatja: rá kell szorítani a multikat, hogy tiszteljék a magyar fogyasztókat és a kormányt.

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője akkor az Economxnak azt is kifejtette: a Spar az árazásban nem versenyképes, és a magas árai, az elavult üzleti modellje miatt veszteséges.

A magyar kereskedelem nem ócskapiac

Az olyan fellépés, amelyikben lókupec módjára kicsapják az asztalra a befőttes gumival kötegelt húszezreseket, mondván, hogy megveszlek kilóra, de csak súlyos feltételek árán, nem utal európai gentlemanhez illő befektetői magatartásra – fogalmazott megkeresésünkre Bubenkó Csaba.

Az Egyenlő.hu modern szakszervezet elnöke hozzátette: a magyar kiskereskedelem nem egy ócskapiac, hiszen az elmúlt harminc év bebizonyította, hogy a multinacionális láncoknak megérte betelepülni.

Agresszív terjeszkedésük idején több ezer üzletet nyitottak, leuralták az élelmiszerkereskedelmet, sokszor a hazai kisvállalkozások kárára.

Eközben az áruházi dolgozókat sem fizették meg úgy, mint az anyaországban és sokszor rosszabb minőségű élelmiszert hoztak, az árakat pedig kedvükre emelték – így évről évre talicskával hordták ki a megtermelt nyereséget – sorolta.

Jól tejel a tehén, mert még mindig fejik

Annak idején adókedvezményekkel, munkahelyteremtési támogatásokkal indulhattak a nagy cégek, és láthatóan jól tejelt a magyar piac, hiszen a kifogásolt inflációletörő intézkedések és a különadó ellenére is még mindig fejik a tehenet – állapította meg az elnök.

Bubenkó Csaba szerint a Spar esetében pedig el lehet gondolkodni azon, hogy a veszteséges működés nemcsak az itteni kötelezettségek számlájára írható, hanem esetleg az egyéni üzletpolitikától függ, amely minden vállalatnál meghatározó eszköze a hatékonyságnak.

„Szakszervezetünk rendelkezik olyan kimutatásokkal, amelyek szerint az áruházláncok között akadnak nagyobb eltérések a hatékonyságban, ami szoros összefüggésben áll a nyereséges működéssel" – jegyezte meg.

Egyre kínosabb a csörte

Lapunk több iparági szereplőt megkérdezett a Spar Austria vezetőjének új nyilatkozata kapcsán.

Forrásaink szerint ugyan itthon senki sem örül a különadó terhének, viszont egyre kínosabb a versenytársaknak is, hogy a Spar osztrák igazgatója a külföldi sajtóban közölt személyeskedő hadüzenetekkel provokálja a magyar kormányt, és adózási kérdésekből politikai ügyet kreálnak.

Félő, hogy emiatt nagyító alá kerül az összes lánc, ami feszültséget szül a vásárlókban is, majd a teljes piacra visszahull – jelezték.

Megtudtuk: a nagy élelmiszerkereskedők amiatt is aggódnak, mert arra készülnek, hogy egy vadonatúj kereskedelempolitikai stratégiát fogadtassanak el a kormánnyal, kompromisszumok nélkül viszont jelentősen gyengülhet a lobbierejük.