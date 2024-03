Eljött az idő, amikor a multinacionális élelmiszerláncok Magyarországon is szembesülnek azzal, hogy a verseny elkerülhetetlen, az üzletileg kevésbé innovatív cégek pedig el is bukhatnak. A Spar Magyarország 30 éve nyereségesen gazdálkodik a magyar vásárlók jóvoltából – közölte az Egyenlő.hu szakszervezet és stratégiai partnere, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. Kiemelték: nem tartják helyesnek, hogy a Spar az itteni adózása miatti jogvitához brüsszeli segítséget vesz igénybe, főként, hogy az Európai Bizottságnál az árstop és a különadó mellett a magyar kormány helyreállítási tervét is vitatják. – A Magyarországon évtizedek óta nyereséget termelő cégnek el kell viselni, hogy van néhány veszteséges év, a világjárvány és az infláció váratlan következményeivel pedig közösen kell megküzdenünk. Bízunk benne, hogy a hazánknak járó uniós pénzek visszatartását a Spar EU-s panaszbejelentése nem erősíti. Annál is inkább, mert azzal a vásárlókat is nehezebb helyzetbe hozzák, ha a kormány nem jut hozzá a lakosságnak járó forrásokhoz. Emiatt a fogyasztók bojkottot is hirdethetnek az áruházlánc ellen – jelezte az Egyenlő.hu és a CÖF-CÖKA.