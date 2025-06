A legkedvezőtlenebb forgatókönyv esetén sem következhet be a legnagyobb katasztrófa, vagyis nem omolhat be egyben a parajdi sóbánya teteje – számolt be a szakértők legutóbbi jelentéséről a Maszol portál.

Azután jutottak erre az álláspontra a vízbetörés utáni vészhelyzet kezelésében érintett intézmények képviselői, hogy az operatív bizottság legutóbbi ülésén megvizsgálták a legfrissebb adatokat, fejleményeket.

A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal által közreadott tájékoztatásban kiemelték, hogy a polgári védelmi szakértői csapat következtetései szerint

új megoldásra van szükség a Korond-patak elterelésére, ezért egy másfajta, modern technológiát javasoltak a patakmeder vízzáróvá tételére.

A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy a már meglévő megoldások kombinált alkalmazása a leghatékonyabb.

A szakértők megállapították továbbá, hogy a legkedvezőtlenebb forgatókönyv esetén sem kell számítani most már totális katasztrófára.

A bánya tetejének esetleges beomlása csak részleges lenne, és csak ideiglenes környezeti hatásokkal járna, mint például a sótartalom növekedése a Korond-patak alsó szakaszán. Éppen ezért úgy látják, hogy jelenleg nem indokolt az evakuálási zóna kiterjesztése.

Ellenben a kitelepített lakosság visszatérése akkor lehetséges, ha az új megfigyelőrendszerek működésbe lépnek, elegendő adat áll rendelkezésre, és megállapítják az automatikus riasztási küszöbértékeket. Azt is nyomatékosították, hogy a bánya vizének kiszivattyúzása csak a Korond-patak állandó elterelésének befejezése után indulhat el. Ez a munka egyébként már megkezdődött.