A Szicíliai-szorosban az olasz légierő ATR P-72A tengeri járőr repülőgépe december 25-én, 24 órán belül kétszer szállt fel, feltehetően az orosz Krasznodar tengeralattjáró mozgását figyelte meg, amely áthaladt a tengeri szoroson.

A Sigonellából induló repülőgép a sziget nyugati részén a klasszikus tengeri megfigyelési mintát követte, lefedve a déli Szicília és a tunéziai partok közötti vizeket. Ez a stratégiai tengeri szakasz összeköti a Földközi-tenger középső részét annak nyugati medencéjével.

A karácsony napján, különösen a dél körüli járőrözés rávilágít arra, hogy ezek a küldetések mennyire rutinszerűvé, mégis stratégiailag fontossá váltak.

„A tengeri megfigyelés nem áll meg az ünnepek alatt, különösen egy olyan időszakban, amikor a Földközi-tenger továbbra is kulcsfontosságú színtér az orosz haditengerészeti mozgások megfigyelésére a szíriai Tartúsz támogató bázis korlátozott elérhetősége miatt”

– magyarázta Itamilradar.

Mik azok az ATR P-72A-k?

Az olasz ATR P-72A repülőgépek inkább tengeri megfigyelő platformok, mintsem tényleges tengeralattjáró-elhárító eszközök. Tengeri területfelderítésre optimalizálták, illetve radar és elektrooptikai érzékelők segítségével a nem merülő tengeralattjárók követésére tervezték őket.

A repülőgép szerepe tehát nem az, hogy elsüllyedt tárgyakat keressen, hanem hogy folyamatos helyzetfelismerést tartson fenn a felszínre került tengeralattjáró áthaladása során, biztosítva, hogy annak mozgása egy olyan érzékeny folyosón, mint a Szicíliai-szoros, ne maradjon észrevétlen.

Mi történt az elmúlt 24 órában?

December 22-én, egy rövid algériai megálló után az orosz Krasznodar tengeralattjáró az Altaj vontatóhajóval együtt elhagyta Algír kikötőjét. A szíriai Tartúsz már nem szolgál megbízható logisztikai központként: emiatt az orosz tengeralattjárók földközi-tengeri telepítései rövidebbek, korlátozottabbak és jobban függenek a rövid távú kikötői látogatásoktól.

Az amerikai P-8 és az olasz P-72A (kétszer) is hajtott végre megfigyelő missziót az elmúlt 24 órában. Az amerikai P-8A széleskörű tengeri megfigyelést és robusztus tengeralattjáró-elhárító képességet biztosít, míg az olasz P-72A folyamatos regionális lefedettséget és részletes ellenőrzést nyújt Olaszország legközvetlenebb tengeri hozzáférési pontjai felett – számolt be róla az Il Messaggero.