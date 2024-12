A német online divatáru-kiskereskedő, a Zalando 1,2 milliárd euróért (1,3 milliárd dollár) felvásárolja riválisát, az ugyancsak német About You-t. Ezzel nagyobb részesedést szerez az európai online piacon -számolt be a Bloomberg.

A berlini székhelyű Zalando szerdán közölte, hogy

részvényenként 6,50 eurót kínál az About You befektetőinek. Ez mintegy 67 százalékos prémiumot jelent a keddi záróárhoz képest.

A Zalando az ügylet révén nagyobb részesedést szerez a 450 milliárd eurós európai divat- és életmódpiacon.

Az About You igazgatósága és felügyelőbizottsága támogatja a tranzakciót, és a vállalat összes részvényének mintegy 73 százalékát képviselő fő részvényesek, köztük az Otto család és a Heartland is hozzájárultak az ajánlat elfogadásához.

Az About You-t 2014-ben alapították az Otto Group leányvállalataként, hamburgi székhellyel.

A cég több mint 12 millió havi felhasználóval rendelkezik, akik nagyjából 4 ezer márka 700 ezer termékéből válogathatnak.

A vállalat Európa valamennyi kulcsfontosságú piacán aktív, és világszerte mintegy 100 országba szállít termékeket. Scayle néven egy olyan részleget is működtet, amely más márkáknak és kiskereskedőknek segít felpörgetni digitális üzletágukat, amely a Zalando szerint kiegészíti saját e-kereskedelmi operációs rendszerét.

Az About You három alapítója jelenlegi pozíciójában marad.

Bár a két online márka továbbra is külön-külön fog létezni, a közös logisztika, a fizetési infrastruktúra és a kereskedelmi együttműködés hatékonysági előnyökkel jár majd. A Zalando hosszú távon évente mintegy 100 millió euró költségmegtakarítást vár az ügylettől.