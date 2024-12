A hazai mikro-, kis- és középvállalatok digitális fejlettségének ösztönzése, valamint versenyképességük támogatása érdekében új pályázatok érhetők el az európai uniós forrásból megvalósuló DIMOP Plusz hitelprogram keretében. A vállalkozások számára két új pályázat áll rendelkezésre, összesen 35 milliárd forintos keretösszegben, digitalizációs beruházások megvalósítására. A program célja, hogy a kedvező feltételek mentén igényelhető hitel által javítsa a hazai vállalkozások digitalizációs képességeit.

„A digitális technológiák alkalmazása elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalkozások hosszú távon versenyképesek legyenek és fejlődni tudjanak. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy bőven lenne még tér a vállalkozások digitalizációs képességeinek javítására: az idei első féléves felmérésünk szerint például a cégek elenyésző része tervez vállalatirányítási rendszerekbe fektetni a következő években. Úgy gondoljuk, hogy a mostani DIMOP Plusz pályázatok változtathatnak ezen a hozzáálláson, és arra ösztönözhetik a vállalatokat, hogy igenis fektessenek be digitalizációs fejlesztésekbe. A vállalati szektor legnagyobb finanszírozójaként mi pedig támogatjuk őket ebben a folyamatban, így felkészült banki referensekkel várjuk az érdeklődőket” – tette hozzá Illés Zoltán az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója.

Mire fordítható az összeg?

A digitális szempontból kevésbé fejlett vállalkozások pályázatonként legalább 3 millió, legfeljebb 20 millió forint kölcsönt igényelhetnek, amely a teljes futamidő alatt 0%-os fix ügyleti kamattal érhető el. Amennyiben pedig a digitalizációs szempontból kevésbé fejlett vállalkozások digitális intenzitási mutatója a kiindulási szinthez képest meghatározott mértékben javul, a támogatás akár 50%-a vissza nem térítendővé is válhat. A magasabb digitális fejlettségi szinttel rendelkező vállalatok pályázatonként legalább 20, legfeljebb 200 millió forintot igényelhetnek, szintén 0%-os ügyleti kamat mellett.

A pályázati források révén könnyen elérhetővé válnak az új digitális technológiák, szintet lépve ezzel a technológiai fejlettségben: a hitelösszeg többek között e-kereskedelmi célú és e-számlázó rendszerek, a távmunka támogatását elősegítő szoftverek és felhőalapú szolgáltatások, vállalatirányítási (ERP) és ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerek, IKT (információs és kommunikációs technológiák) biztonsági megoldások, adatanalitikai és mesterséges intelligencia technológiák bevezetésére fordítható. Mindezeken felül új informatikai eszközök beszerzéséhez, weboldalak létrehozásához, szakértői szolgáltatások és képzések költségeinek finanszírozásához is támogatást nyújt a hitelprogram, a magasabb digitális fejlettségi szinttel rendelkező vállalatoknak pedig ipar 4.0 és vállalati Internet Of Things technológiák bevezetésére is lehetőségük van.

„A hitelcélok köre rendkívül széles, ráadásul egy kamatmentes konstrukcióról van szó, így kedvezőbb megtérülés mellett érhetnek el akár komoly szintlépést digitalizáltságukban a vállalkozások. A digitalizációs fejlesztésekre irányuló beruházások gyakorlatilag olyan befektetések, amelyek kitűnő alapot teremtenek a vállalkozás növekedéséhez” – tette még hozzá az ügyvezető.

Hol igényelhető a hitel?

Az érdeklődők az MBH Bank által üzemeltetett, országszerte 154 helyszínen elérhető MFB Pont Plusz hálózaton keresztül nyújthatják be a pályázatot december 5-től (a mikrovállalkozások február 1-től nyújthatnak be pályázatot). Az MFB Pont Pluszokon az MBH Bank szakképzett referensei segítenek a hiteligénylés folyamatában, az MBH Forrás Zrt. pályázatmenedzsment szolgáltatása pedig további támogatást nyújthat a pályázás során. A digitális megújulás jegyében pedig a bank digitális szolgáltatásplatformján, a BUPA-n keresztül december második felében már a DIMOP Plusz hitelprogramhoz is elérhetővé válik a digitális előszűrő funkció.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletes feltételek és az igényléshez szükséges további információk az alacsony digitális fejlettségi szintről induló vállalatok és a magasabb digitális fejlettségi szintről induló vállalatok számára egyaránt elérhetők az MBH Bank honlapján.