A reálbérek újbóli emelkedése jó eséllyel már megmutatkozik az idei karácsonyi költésekben is. Az ilyenkor fókuszba kerülő termékeket forgalmazó

webáruházaknak 50 százaléka a tavalyi szezonhoz képest magasabb forgalmat vár,

miközben a tavalyihoz hasonló szint ismétlődésére számít további 28 százalékuk. Mindez jelentős elmozdulás a 2023-as adatokhoz képest: ekkor csupán 32 százalék volt a forgalom növekedését valószínűsítő kereskedők aránya – derül ki az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító portál gyorsfelmérésében részt vevő közel száz hazai internetes áruház válaszaiból.

A korábbinál pozitívabb várakozásokat részben alátámasztják az online kereskedőknek a Black Friday kapcsán szerzett tapasztalatai is. A teljes megkérdezett kör 44 százaléka szervezett akciót erre az időszakra, és az akciózók 53 százaléka a forgalom növekedéséről, 21 százaléka pedig stagnálásról számolt be tavalyhoz képest, visszaesést csupán 27 százalékuk jelzett. Tény ugyanakkor, hogy a kereskedők az idei Black Friday-szezonnak eleve nagyobb elvárásokkal futottak neki. Ennek is köszönhető, hogy csak 27 százaléknyian tapasztaltak az általuk vártnál jobb forgalmat, a többé-kevésbé csalódottak aránya pedig elérte a 35 százalékot is.

A forgalom visszaesésére adott kereskedői magyarázatok között szerepel, hogy a vásárlók közül mind többen rendelnek külföldön bejegyzett webáruházaktól (Temu, Shein, AliExpressz, Banggood, stb.),

miközben egyre nagyobb forgalmat visznek el a hazai piacvezető szereplők és online piacterek is. További gond, hogy tavalyhoz képest jelentősen drágult a házhozszállítás, így az is előfordulhatott, hogy a vásárlások egy része időlegesen ismét offline módon valósult meg.

„A belföldi e-kereskedelem szereplőinek várakozásai viszonylag jól tükrözik vissza a piacra vonatkozó idei előrejelzéseket, amelyek mintegy 8-9 százalékos növekedéssel számolnak tavalyhoz képest – mondta Dévavári Dezső, az Olcsóbbat.hu vezetője. – Jól mutatja ugyanakkor a hazai szereplők előtt tornyosuló kihívások komolyságát, hogy alig több mint egy év alatt látványosan megváltoztak a piaci erőviszonyok. A Temu a tavalyi megjelenése után hónapok alatt a magyar piacot kiszolgáló legnagyobb szereplővé vált, vásárlói bázisa már idén félévkor elérte az 1,5 millió főt, és egyes piaci előrejelzések szerint a kínai óriás az év végére már akár a 10 milliós rendelésszámot is elérheti. Ennek is köszönhető, hogy a külföldi webáruházak immár a teljes hazai piac negyedét lefedik.”