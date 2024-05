Hamarabb jön a nyugdíj, van, aki milliókhoz juthat

Több jó hír is érkezett a héten a nyugdíjasok számára, az egyik ilyen, hogy korábban megkapják a járadékot májusban, a másik, hogy lehetőségük nyílik az időseknek is a családi házuk korszerűsítésére. A támogatás összege legfeljebb 6 millió forint, melynek egy része vissza nem térítendő támogatás, egy része pedig kamatmentes kölcsön. A KSH szerint több mint négyszeresére emelkedett a dolgozó nyugdíjasok száma, a szakértő úgy látja, ez a gazdaságnak, és a nyugdíjasok jövedelmi helyzetének is jót tesz. Bár a hazai nyugdíjak távolodnak az uniós átlagtól, nemzetközi trend, hogy az idősek visszatérnek a munka világába – emiatt is egyeztetnek már világszerte a nyugdíjkorhatár-emeléséről.