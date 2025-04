Mostantól az Artizán család tagjaként üzemelünk tovább, a tőlük megszokott artizános lendülettel és hangulattal – írta Facebook-oldalán a Minus11 Hűvösvölgy. Ígérik, hogy a fagylalt pont olyan lesz, mint eddig: formája, íze és hőmérséklete változatlanul.

Korábban a We Love Budapest is beszámolt róla, hogy a II. kerületben, Máriaremetén működött a város egyik legjobb fagyizója, később pedig a Római-part kapujában Pünkösdfürdőhöz közelebbi részén megnyitott a testvére is, a két egységet azonban egyszerre zárták be.

A Minus11 fagyizó tulajdonosa, Németh Ágnes először úgy döntött, hogy külföldre távozása miatt bezárja mindkét fagyis egységét, most azonban kiderült, hogy inkább átadja a stafétát az Artizán pékség csapatának, amely tovább működteti majd mindkét egységet.