A futball után a teniszre is rátette a kezét Szaúd-Arábia, s nemcsak tornákat, hanem egyéb rendezvényeket is magukhoz vennének – írta meg korábban az Economx. A szándék és a pénzt önmagában kevés lenne, a projekthez egy húzónévre is szükség volt, így húzták be Rafael Nadalt, aki a megállapodás szerint a szaúdi tenisz szövetség (STF) nagykövete lett. Hogy a salakkirály mennyit kapott az üzletért, azt egyelőre hétpecsétes titokként őrzik, de ha abból indulunk ki, hogy a térségben ilyenkor igencsak bőkezűek – David Beckham például 170 millió dollárt kapott Katartól a nagyköveti címért –, akkor valószínűleg Nadal sem kaphatott sokkal kevesebbet.

Anyagi gondok

A spanyol teniszezőre óriási népharag zúdult miután bejelentették az egyezséget, civilek, szakvezetők és játékostársai is keményen kritizálták, hogy a sportág legendája „eladta magát” egy olyan rezsimnek, melynek nevéhez állandó és komoly emberjogi problémák fűződnek.

A kritika különösen annak fényében érdekes, hogy Rafael Nadal mindig nagyon odafigyelt arra, hogy politikai, közéleti kérdésekben ne legyen szereplő, ellentétben például Novak Djokoviccsal, aki a vakcinakérdés egyik legnagyobb globális főszereplője volt, és a szerb-koszovói konfliktusban is állást foglalt.

Mindezek tükrében joggal tette fel a kérdést szinte az egész világ: miért adta el magát a világ egyig legnépszerűbb sportolója Szaúd-Arábiának? A kérdés − úgy tűnik − most sem bonyolult, két pont közt a legrövidebb út az egyenes: pénzért.

Iparági hírek szerint kiderült ugyanis, hogy Nadal teniszakadémiájának jelentős adóssága van, és a játékosnak szüksége van tőkére.

Volt adósság, nincs adósság

Craig Shapiro teniszguru a napokban tette közzé legújabb podcastjét, amelyben hosszasan foglalkozik az üggyel. A teniszberkekben jártas producer szerint a Rafa Nadal Academy súlyos anyagi gondokkal küzdött, és a szaúdi ajánlat éppen jókor jött a spanyol játékosnak. Shapiro kiemelte, senki ne gondolja, hogy ezen a szinten a sport csupán a szenvedélyről szól, a legmagasabb polcon már komoly üzleti tényezők is szerepet játszanak a sportolók életében.

Nadal megnyugodhat, úgy tűnik, a szaúdi tőkével biztonságban lesz az akadémia Kép: Getty Images

A tartalomgyártónak olyan információi voltak, hogy az akadémiára szánt pénz valahogy összekuszálódott a könyvelésben, s ez jelentős pénzügyi csapáshoz vezetett. A szaúdiak ajánlata pedig tökéletes lehetőség volt arra, hogy a tőkével helyrehozza a dolgokat, a hírek szerint ugyanis

a Rafa Nadal Academy teljes adóssága megsemmisült, eltűnt, mintha sose lett volna.

Alcaraz szerint nincs itt semmi látnivaló

Az elmúlt két év új üstököse, a mindössze 20 éves Carlos Alcaraz mindig is példaképeként tekintett honfitársára, a szakma és a közvélemény pedig egyenesen az új Nadalnak tekinti a fiatal teniszezőt. Alcaraz is megszólalt a fenti ügy kapcsán, s azt mondta: ezzel az üggyel nincsen semmi baj, meg kell érteni, hogy a szaúdiak részéről ez nem mást, mint befektetés, és ehhez Nadalt találták a legjobb embernek, akit a projekt érdekében kirakatba helyeznének.

„Rafa úgy döntött, hogy aláír nagykövetként, nekem ez nem tűnik rossznak. A tenisz nagyköveteként írt alá egy fejlődő és a sport világa felé nyitó országba. Nehezen találunk nála jobb karaktert, aki népszerűsíti tudná a teniszt olyan helyeken, ahol talán még soha nem játszották ezt a sportot” – mondta Carlos Alcaraz.

Dollármilliomos birodalom

Az ilyen eseteknél az embereknek mindig van egy első gondolata: miként fordulhat elő, hogy dollármilliókat kereső sportolónak akkora adóssága legyen, hogy egyenesen Szaúd-Arábia karjaiba rohanjon?! De ez nem ilyen egyszerű.

Nadal akadémiája nem abból a pénzből működik, amelyből maga a szupersztár reggelente lemegy kiflit venni a boltba. Az akadémia egy vállalkozás, külön tőkével, külön könyveléssel, s tucatnyi embernek ad munkát a takarítónőtől a dietetikuson át szakedzőig.

És itt is, mint minden cégnél, előfordulhatnak anyagi problémák. Nadal pedig úgy látta, a szaúdi projekt vállalható, nincsen szó többről, minthogy arca lesz egy sportágat népszerűsítő kampánynak, ezzel pedig kisimítja vállalkozásának ráncait.

Nadal és a KIA 2004 óta alkotnak elválaszthatatlan párost Kép: Getty Images

Ráadásul Rafael Nadal nemcsak a történelem egyik legjobb teniszezője, hanem egy nagy globális üzleti birodalmat is épít. Huszonkét Grand Slam-trófeája mellett rengeteg ingatlanja, akadémiája, befektetései színesítik portfólióját, s ő minden idők második legtöbbet kereső teniszezője a maga 135 millió dolláros bevételével – nála többet csak Djokovic teniszezett össze (182 millió dollárt). És ez csak a teniszből megkeresett pénz. Ezen felül jövedelmező szerződéseket kötött olyan cégekkel, mint a Nike, a Babolat, a Richard Mille és az Amstel, a KIA – ebből pedig évente mintegy 12 millió eurót keres.

A Forbes számításai szerint

a salakkirály nettó vagyona 2023-ban meghaladta a nettó 320 millió dollárt.

Ebből bőven futja gyakorlatilag bármire: otthona a mallorcai Manacorban közel 4,5 millió dollárt ér, ezen kívül van egy tengerparti háza a Dominikai Köztársaságban is, amely a becslések szerint 2 millió dollárt ér. A spanyol hatalmas autórajongó is, 5 luxusautó tulajdonosa, amelyek összértéke közel 860 000 dollár. A listán megtalálható az Aston DBS, a Ferrari 458 Italia, a Mercedes-Benz AMG SL55, a Kia EV6 GT és a Kia Stinger.

S ha már az akadémiáról beszéltünk fentebb, nem árt tudni, hogy

Nadal évente 62 ezer eurót, azaz 24 millió forintot kér azoktól a gyerekektől, akik az ő intézményében szeretnének edződni.

Ezért a pénzért viszont a gyerekek mindent, de szó szerint mindent megkapnak. Szállást, állandó orvosi felügyeletet, pszichológust, dietetikust, iskolai képzést, sportfelszerelést.

Az akadémiáról egy dokumentumsorozatot is készített az Amazon Prime, amely betekintést enged a fiatal sportolók életébe.

Az akadémia kiváló minőségű sportlétesítményeiről is ismert, a komplexumban 19 kemény, hét salakos és egy fedett pálya is található. A tréningközpontban egy teljesen felszerelt tornaterem, uszoda és wellness fürdő is segíti a sportolók edzettségi szintjét.

A Rafa Nadal Academy egy nemzetközi iskolával is rendelkezik, ahol nappali tagozaton tanulhatnak a sportolók, ahol a program végéhez közeledve a teniszezőknek lehetőségük van folytatni tanulmányi képzésüket, és ösztöndíjra pályázni neves egyetemeken.