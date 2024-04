Franciaországnak dollármilliárdokat kellene visszafizetnie Haitinek, hogy fedezze a korábban rabszolgasorba taszított emberek adósságát, amelyet a sziget függetlenségéért cserébe kellett fizetniük – állítja a civil társadalmi csoportok koalíciója, amely egy új jóvátételi kezdeményezést indított.

A karibi szigetország a térségben elsőként nyerte el függetlenségét 1804-ben egy rabszolgafelkelés során. Később Franciaország kemény jóvátételi díjat szabott ki az elmaradt jövedelmekért, amelyet Haiti csak 1947-ben tudott teljesen kifizetni — írja a The Guardian.

Jelenleg egy független bizottság felállítását kéri az ország, amely felügyelné az „adósság” visszafizetését.

Szerintük a pénzt közmunkákra kellene fordítani Haitin, ahol ebben a hónapban egy átmeneti tanácsot állítottak fel, hogy a fegyveres csoportok által elkövetett pusztító erőszakos cselekmények után helyreállítsák a biztonságot.

Fontos, hogy Franciaország elismerje a törekvéseinket, és tovább tudjunk lépni

– mondta Monique Clesca, egy haiti civil aktivista, aki az erőfeszítéseket koordinálja.

A francia külügyminisztérium nem reagált a megkeresésre.

A Franciaországnak fizetett összegről jelenleg is vitatkoznak a történészek, bár a New York Times 21 milliárd dollárra becsülte Haiti veszteségét. A javaslat támogatói szerint az összeg sokkal magasabb is lehet, hiszen a 200 év kamatai még nincsenek elszámolva.

Valószínűbb, hogy az összeg már inkább 150-200 milliárd dollárra rúg.