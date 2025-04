Miközben az elmúlt hetekben a hatóságok, a szakpolitika és a közvélemény egyaránt a járvány elleni védekezéssel foglalkoztak, a hazai álltartók jelentékeny hányada kilátástalan helyzetbe került. A járvány miatt életbe léptetett exportkorlátozások, a mostanra két megyényi területet érintő szállítási és vágási korlátozások, valamint a nemzetgazdasági miniszter élelmiszer-termelőket ellehetetlenítő politikája súlyos, esetenként pótolhatatlan veszteségeket okoz az ágazat szereplői számára – jelentette ki Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke.

A korlátozások miatt az elmúlt hetekben közel 100 ezer egészséges, mégis eladhatatlan sertés ragadt bent és halmozódott fel a telepeken. Ez a szám ráadásul heti kb. 10 ezer darabbal növekszik.

A szarvasmarha-telepek vágásra szánt állatai ugyancsak nem jutnak el a vágóhidakra. Lassan az állatok elhelyezése is lehetetlenné válik, a gondozásuk, takarmányozásuk pedig horribilis költség az állattartóknak – tudatták.

Az árrésstop veszteségbe hajszolja a szektort

A MOSZ azt írja közleményében, hogy az április 17-én bejelentett újabb járványkitörés tovább súlyosbítja a helyzetet. Az 5. megbetegedés végképp elbizonytalanítja a külpiaci partnereinket, így a hatósági export-korlátozások esetleges feloldását követően is bizonytalanná válik a hazai élelmiszerek külpiaci értékesítésének újraindulása. A legfontosabb feladat a kapcsolatfelvétel, és a magyar élelmiszerek külföldi fogyasztóinak megnyugtatása, a bizalom visszaszerzése lenne, a szervezet szerint azonban jelenleg sajnos nem látszanak az erre irányuló törekvések.

Tovább súlyosbítja a helyzetet a Nemzetgazdasági Minisztérium termelő ellenes, az élelmiszer termékpályákat destabilizáló politikája.

A minisztérium egyes élelmiszerek árának szalmaláng életű csökkentéséért hajlandó veszteségbe hajszolni a teljes élelmiszer termékpályát, rengeteg vidéki gazdaságot és több tízezer vidéki munkahelyet veszélyeztetve ezzel.

Nagy Istvánhoz fordulnak Nagy Márton miatt

A közleményben arról is szólnak, hogy a vidéki gazdaság egészét megrengető csődhullám veszélyével a kormány egyelőre nem hajlandó szembenézni. A MOSZ, mint felelős szakmai érdekképviselet visszautasítja Nagy Márton miniszter azon állításait, miszerint a gazdálkodók, az élelmiszergyártók és a kereskedők nyerészkedése miatt drágulnak az élelmiszerek. A termelők egy része épp a veszteségeit próbálja minimalizálni és a túléléséért küzd.

Az érdekképviselet arra kéri Nagy István agrárminisztert, hogy álljon ki a magyar gazdálkodók mellett, lépjen fel az árlenyomó, gazdaellenes törekvésekkel szemben, és segítse az ezek miatt kilátástalan helyzetbe kerül állattartókat.

Amennyiben nem kapnak érdemi és azonnali kormányzati segítséget, a vidéki gazdaság és a falusi foglalkoztatás alapját jelentő termelő vállalkozások roppanhatnak meg. Ennek beláthatatlan következményei lennének a hátrányos helyzetű térségekben.

Jön az új állami pályázat

Ezzel kapcsolatosan éppen mai hír, hogy új pályázatot ír ki az Agrárminisztérium a száj- és körömfájás vírus miatt előállt helyzet kapcsán: támogatást nyújtanak az állattartó telepeknek az állategészségügyi és járványügyi infrastruktúra fejlesztéséhez.

„A szarvasmarha, juh- és kecsketartó telepek számára olyan pályázatot írunk ki, amely az állategészségügyi és járványügyi infrastruktúra fejlesztését tudja szolgálni. A pályázat már májusban megjelenik, és júniusban be is adhatják kérelmüket a gazdák” – közölte Nagy István. Hozzátette, hogy a benyújtott pályázatokat nagyon gyorsan szeretnék elbírálni, pontosan azért, hogy a védekezés szintjét ezzel is növelni lehessen.