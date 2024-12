A brazil hatóságok leállították a kínai BYD helyi gyárának építését, mondván, hogy a dolgozók rabszolga körülmények között éltek. Több mint 160 munkást mentettek ki Brazília északkeleti Bahia államában. Megalázó körülmények között laktak, útlevelüket és fizetésüket egy építőipari cég tartotta vissza – derült ki a Munkaügyi Ügyészség (MPT) közleményéből.

A BYD közleményben tudatta: megszakította kapcsolatait az érintett céggel, és továbbra is elkötelezett a "brazil jogszabályok maradéktalan betartása" mellett. A gyárat 2025 márciusára tervezték üzembe helyezni, és a tervek szerint ez lett volna BYD első EV-gyára Ázsián kívül.

A Jinjiang Construction Brazil által bérelt munkások Camacari városában, négy létesítményben éltek.

Az ügyészek szerint az egyik ilyen létesítményben matrac nélküli ágyakon aludtak a dolgozók. Egy fürdőszoba jutott 31 dolgozóra, így rendkívül korán kellett felkelniük, hogy készen álljanak a munkára.

A szálláshelyeken emberi méltóságot sértő, áldatlan állapotok, rabszolgasághoz hasonló körülmények uralkodtak az MPT tapasztalata szerint. A brazil hatóság szerint a helyzet kényszermunkának is minősül, mivel sok munkavállalónak visszatartották a bérét, és túlzott költségekkel kellett szembenézniük a szerződésük felmondása miatt.

Időközben a BYD az érintett munkásokat szállodákba költöztette, egyben közölte, hogy tüzetesen átvizsgálták az alvállalkozóik dolgozóinak munka- és életkörülményeit.

A BYD egyébként először 2015-ben nyitott üzemet Brazíliában, Sao Paulóban, ahol elektromos buszok alvázát gyártja. A kínai cég tavaly jelentette be, hogy 484,2 millió dollárt (mintegy 191 milliárd forint) fektet be Brazíliában egy elektromos autógyártó üzem felépítésébe – számolt be róla a BBC.