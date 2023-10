Az energiaügyi miniszter a Portfolio konferenciáján arról beszélt, hogy a napelemesek nettó 5 forint körüli átvételi árakra számíthatnak januártól, valamint egy új, 75 milliárd forintos támogatási program is indul a panelek és tárolók együttes építésére.

Lantos Csaba arról beszélt, szerinte sokan tévesen azt gondolják, hogy az energiakrízis véget ért, pedig az EU primer energiafüggősége továbbra is 71 százalék, csak Oroszország helyett más államoktól. Magyarországon ennél is nagyobb, 76 százalékos a függés. Rámutatott, hogy ugyan valóban magas az európai tárolók töltöttsége, ugyanakkor nem mindegy, hogy a fogyasztáshoz képest mekkora az eltárolt kapacitás. Emiatt nagyon fontos, hogy a betáplálás folyamatos legyen.

Kiemelte, hogy a magyarországi tárolók kapacitása 97 százalékon áll, vagyis ez a tél „biztosan rendben lesz”. Hozzátette, hogy 1,5 milliárd köbméternyi gázszükségletet itthoni mezőkről termeltek ki, részben ez tette lehetővé, hogy a távhő árát a kabinet csökkenteni tudta.

Bejelentette továbbá, hogy a tavaly október 31-én bevezetett betáplálási stop január 1-től megszűnik.

Elmondása szerint ez az ország 93 százalékát fogja érinteni, 7 százalékon még nem tartanak ott a hálózatfejlesztések, hogy a növekvő betáplálást elviseljék.

Az új szabályozás részletei szerint az új bruttó elszámolás a lakossági felhasználók kedvezményes A1 árszabás szerint határozza meg a megtermelt áram átvételi árát. Vagyis kismértékben eltérő, de egyaránt nettó 5 forint körüli energiadíjat fizetnek egy kilowattórányi áramért.

Lantos szerint a cél az, hogy a háztartások önellátásra rendezkedjenek be, ne pedig erőműveket építsenek. Szerinte így nagyon kedvező rendszerben lesznek az önellátók, mivel a nappal fel nem használt, megtermelt kapacitást éjszaka is maguk használhatják fel és a lakossági tároló telepítési pályázat is ezt segíti majd. Ennek támogatási intenzitása 65 százalék lesz. A pályázat két korlátja, hogy maximum 4 kW háztartási napelemek mellé 8 kWh-s tárolóegység lesz építhető – tette hozzá a miniszter.