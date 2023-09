Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára arról beszélt kedden a siófoki 53. Nemzetközi Gázkonferencián, hogy a kormányzat fontosnak tartja az energiaellátás lakossági szintű függetlenedését. Hozzátette, az Energiaügyi Minisztérium egy 10 éves, több milliárd forintos energiaszuverenitási munkaprogramot vázolt fel, ami több komolyabb fejlesztést is tartalmaz.

Az államtitkár kijelentette, hogy villamosárban képes lehet az ország a 2030-as évek elejére teljes szuverenitást elérni. Ugyanez azonban nem mondható el a gáz tekintetében. Ugyanakkor vannak tartalékok: a kormány 50 hazai kút fúrását célozta meg piaci szereplők bevonásával.

Megemlítette továbbá, hogy a következő években 1500-1700 megawatt teljesítményű gázerőmű, szivattyús-tározós és vízenergia erőmű is épül Magyarországon, ezek mellett pedig a szélerőművek telepítésére vonatkozó szabályok is enyhülni, valamint tervben van egy biogáz-biomassza projekt is.