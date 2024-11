A könyvelők nemzetközi világnapja alkalmából Magyarország egyik legjelentősebb fintech vállalata online kérdőíven érdeklődött a rendszerét használó könyvelők hangulata felől. A válaszadók többsége (74 százalék) függetlenként dolgozik, míg 16 százalékuk alkalmazott, ám mellette saját ügyfelekkel is foglalkozik. A többiek jellemzően vállalati könyvelők – derül ki a Számlázz.hu közleményéből.

A könyvelők 40 százaléka napi 6-8 órát tölt munkával, azonban majdnem ugyanennyien (35 százalék) napi 9-12 órát is dolgoznak. A kérdőívet kitöltők negyede (24 százalék) számolt be arról, hogy 4-5 órával letudja a kötelezettségeit, míg 1 százalékuk naponta 12 óránál is többet tölt az ügyfelek dolgaival.

Emeltek az áraikon az elmúlt egy évben

A könyvelők azért dolgoznak, hogy mások pénzügyei rendben legyenek, azonban ők maguk nem érzik úgy, hogy anyagilag megfelelő ellentételezést kapnának munkájukért.

A szakmabeliek 71 százaléka elégedetlen a keresetével.

Kicsivel több, mint a felük (53százalék) szerint jobban is megbecsülhetnék anyagilag a munkájukat, 18 százalék pedig egyáltalán nem elégedett a fizetésével.

Ilyen szempontból nem sokat változott a világ az elmúlt egy évben. A Számlázz.hu tavaly is megkérdezte a szakmabelieket, akkor is hasonló eredmények születtek: összességében a megszólalók 72 százaléka mondta azt, hogy nem fizetik meg eléggé.

A könyvelők háromnegyede emelte az árait az elmúlt egy évben, és aki nem tette, az is tervezi (21 százalék), hogy jövőre drágít a szolgáltatásain.

A legtöbben (39 százalék) tíz-huszonöt százalék közötti emelést hajtottak végre, 37 százalék pedig tíz százalék alatt maradt.

Összesen 2 százalék nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt tizenkét hónapban nem emelt árat és nem is kívánja ezt megtenni.

A többség nyitott a mesterséges intelligenciára

Szakmai körökben gyakran felmerülő téma a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése, a Számlázz.hu pedig kíváncsi volt, hogyan viszonyulnak a kérdéshez az érintettek.

A válaszadók fele (49 százalék) optimista és örül, hogy létezik egy technológia, amely a jövőben segítséget nyújthat a munkában.

Harminc százalék ellenben inkább tart az MI-től, mint örül neki. Kisebbségben (16 százalék) vannak azok, akik ugyan nem ismerik ezt a technológiát, de szívesen tanulnának róla. Igen kevesen, mindössze 5 százalék nyilatkozott úgy, hogy kimondottan fél az MI-től, mert a gépek elvehetik az emberek munkáját.

A felmérés készítésekor kíváncsiak voltak arra is, hogy a könyvelők mennyire követik az új lehetőségeket, azokat a programokat, alkalmazásokat, amelyek hatékonyabbá és könnyebbé teszik a munkájukat. Nyolcvan százalék pozitívan áll a kérdéshez és figyeli az új opciókat. A kérdőívben minden harmadik könyvelő úgy nyilatkozott, hogy folyamatosan nézi az új technikai lehetőségeket, mert úgy érzi, hogy ezek valódi segítséget nyújtanak. A válaszadók fele arról számolt be, hogy nyitott a segítségre, ám ha rátalált egy valóban hasznos programra, akkor arról nehezen vált át. Mindössze 7 százalék mondta azt, hogy a régi rendszereit használja és semmi szükségét nem érzi a változásnak.

„Fontosak számunkra a könyvelők, és nélkülük nem működhetnének a vállalkozások sem. Ahhoz, hogy tudjuk, mivel segíthetjük a legjobban a mindennapi életüket, ismernünk kell a gondolataikat és a problémáikat is. Alapelvünk, hogy a vállalkozónak és könyvelőnek is azzal kell foglalkoznia, amihez a legjobban ért, az időrabló adminisztráció terheit megpróbáljuk levenni a vállukról” – mondta el Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezető igazgatója. „Pozitív tanulság, hogy a könyvelők döntő többsége nyitott arra, hogy a modern technológia segítségével tegye hatékonyabbá és egyszerűbbé a működését, azonban érthető, hogy nem akarnak minden hónapban új rendszerre áttérni. Hosszútávú, jól működő segítségre van szükségük” – tette hozzá Ángyán Balázs.