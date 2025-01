Az egyfaktoros Ügyfélkapu szolgáltatás már nem felel meg az európai uniós szabályozás azonosításra vonatkozó rendelkezéseinek, ezért 2025. január 16-tól már nem lesz használható – ahogy az uniós tagállamok döntő részében nem is működnek már egyfaktoros azonosítási megoldások a közigazgatásban. A biztonsági okokból szükséges változtatás nem lehet kérdés tárgya, hiszen az internetes csalások csak Magyarországon milliárdos nagyságrendű károkat okoznak évente – így reagált az IdomSoft Informatikai Zrt. a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke által, az Inforádiónak adott nyilatkozatára.

Ruszin Zsolt kifogásolta a beszélgetésben, hogy a DÁP és az Ügyfélkapu plusz nem áll készen a teljes körű bevezetésre, például az elektronikus aláírás sem teljes körű. Az Economx idézte az Idomsoft, a DÁP-ot fejlesztő cég Telexnek akkor adott válaszát is, miszerint a digitális aláírás valóban élesedett a Digitális Állampolgár alkalmazás legutóbbi verziójával, a felhasználók azonban a más hasonló jelentőségű szolgáltatások gyakorlatának megfelelően, fokozatosan kapnak hozzáférést a funkcióhoz

Ahogy a szoftverfejlesztésben megszokott, a szolgáltatások funkcionalitása folyamatosan bővül, de fontos hangsúlyozni, hogy az azonosítási funkció mindkét esetben hibátlanul működik

– teszi hozzá közleményében az Idomsoft, és arra is választ ad, hogy Ruszin Zsolt szerint rövid idő állt rendelkezésre az átálláshoz.

Az Ügyfélkapu+ egyébként 2022 óta érhető el, míg a Digitális Állampolgár alkalmazásba 2024 szeptembere óta regisztrálhatnak a felhasználók.

A Digitális Állampolgár alkalmazás egy nagyobb ívű koncepció, a Digitális Állampolgárság Program része, amelyet az Európai Unióval együttműködésben valósítunk meg és vezetünk be – mutatott rá a fejlesztő cég.

A regisztráció lehetősége mindkét esetben továbbra is adott, ezt az interneten keresztül is megtehetik az állampolgárok, de a személyes ügyintézést preferálók a kormányablakokhoz is fordulhatnak, az ügyintézők készséggel segítenek bármilyen kérdés kapcsán.

A közlemény szerint a könyvelők és a könyvelőirodák számára már most is jogszerű és biztonságos alternatívák érhetők el, technikailag minden adott az átálláshoz. Mindezeket a lehetőségeket a szakma képviselőinek tartott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által szervezett Nemzeti Adókonzultáción is ismertettük 2024 novemberében – az itt elhangzott tájékoztatást online is közzé tettük a dap.gov.hu felületén.

A részletes tájékoztató minden hasznos információt, tudnivalót tartalmaz a könyvelők és az adószakértők számára, továbbá azonosítási és adatvédelmi szempontból szabályos megoldásokat kínál annak érdekében, hogy a digitális térben egy természetes személy más nevében eljárhasson, valamint lehetőséget kínál a könyvelők részére adott meghatalmazáson alapuló képviseleti szabályok alkalmazására is.

Ami a digitális aláírás funkciót illeti, az valóban élesedett a Digitális Állampolgár alkalmazás legutóbbi verziójával, a felhasználók azonban a más hasonló jelentőségű szolgáltatások gyakorlatának megfelelően, fokozatosan kapnak hozzáférést a funkcióhoz.

Végül fontos hangsúlyozni, hogy az elektronikus ügyintézés és így a Digitális Állampolgár alkalmazás is csak egy lehetőség, nem kötelező – személyes ügyintézés lehetősége ennek megfelelően továbbra is biztosított.