Dekikált kriptovaluta fizetési kártyákat vezet be a neobank, melyek a Google Pay és az Apple Pay rendszerén keresztül is használhatók lesznek, online és személyesen is.

A fintech.hu szerint a kártyákat könnyen beállíthatják a felhasználók az alkalmazásban és kiválaszthatják, hogy melyik kriptovalutával kívánnak a fizetések során fizetni. A vállalat ugyan a vásárlások esetén nem számol fel átváltási díjat, azonban felmerülhetnek használati díjak az előfizetés függvényében.

A platformnak nem titkolt célja, hogy a kriptovalutával való kereskedést széles felhasználói kör számára is könnyen hozzáférhetővé tegye, valamint a digitális pénzügyek élvonalában maradjon. A vállalat közlése szerint ezt a célt szolgálja a kriptokártyák bevezetésén túl a Revolut X platform bevezetése is.