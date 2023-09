A 45 év feletti kékgalléros munkavállalók, akik jellemzően az iparban, a gyártásban és a feldolgozóiparban (22 százalék), továbbá a szolgáltatóiparban dolgoznak (15 százalék), négy fő ismérvvel írják körül az ideális munkahelyet, melyeknek a jelentősége az évek során felértékelődött:

versenyképes fizetés (49-ről 59 százalékra);

a teljes mértékben bejelentett munkahely (45-ről 55 százalékra);

emberséges, hozzáértő felettesek (39-ről 51 százalékra);

biztonságos munkakörülmények (29-ről 38 százalékra).

A Jófogás reprezentatív, 15 ezer fős mintát feldolgozó kutatásáról Szabó Zita értékesítési vezető úgy nyilatkozott, hogy a 45 év feletti kékgalléros munkavállalók átlagosan nettó 317 ezer, míg az alatt 333 forintot keresnek, és a 45 év alattiak több juttatást is kapnak az idősebb kollégáiknál.

Azonban a szakértő szerint fejlődőképességük és lojalitásuk okán lehetne építeni rájuk, ennek ellenére sokkal kevésbé válogatják őket a munkáltatók.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a 45 év feletti kékgallérosoknál nagyobb arányban fordul elő, hogy be sem hívják őket állásinterjúra, ha pedig mégis, a negyedük semmilyen visszajelzést nem kap.

A munkahelyváltás terén az érettebb munkavállalókat leginkább a jobb bérezés (69 százalék), a jobb életkörülmények (50 százalék), és a fizikailag könnyebb, testhezállóbb munkakör (42 százalék) motiválja.

Szabó Zita szerint a kutatás arra is rámutat, hogy az idősebb munkavállalók nem csak a béren felüli juttatásokból, de a munkahelyi támogató programból is kevesebbet kapnak: háromnegyedük nem is találkozott ilyesmivel, ugyanakkor 40 százalékuk nyitott lenne a fejlődésre és az új kompetenciák elsajátítására.