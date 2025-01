Joe Biden elnöki rendeletben tiltotta meg pénteken, hogy japán tulajdonba kerüljön az amerikai acélipar meghatározó vállalata, a US Steel. Az elnök a Fehér Ház által kiadott közleményében felelősségnek nevezte, hogy Amerika a hosszú távú jövőben is rendelkezzen erős, hazai tulajdonban álló és működtetésű acéliparral. Joe Biden nemzetbiztonsági érdekekkel indokolta döntését, és úgy fogalmazott, az amerikai nemzetbiztonság védelméhez hozzátartozik annak biztosítása, hogy az amerikai vállalkozások központi szerepet játszanak azon szektorokban, amelyek létfontosságúak a nemzetbiztonságunk szempontjából.

A japán Nippon Steel acélipari vállalat decemberben jelentette, be, hogy összesen 14,9 milliárd dolláros (több mint 6008 milliárd forintos) üzlet keretében felvásárolja a gazdaságtörténeti jelentőségű US Steelt, amely nevének megtartását és pittsburghi székhelyének fenntartását ígérte.

Joe Biden azt követően hozta meg az elnöki rendeletet, hogy az adminisztrációjának tagjaiból és több szövetségi ügynökség képviselőjéből álló tanácsadó testület, az Egyesült Államokba irányuló külföldi beruházásokért felelős bizottság (Committee on Foreign Investment in the United States) Janet Yellen pénzügyminiszter irányítása alatt nem tudott megállapodásra jutni arról, hogy a japán beruházás hordoz-e magában nemzetbiztonsági kockázatokat az ország számára.

John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója pénteken újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy a csaknem 15 milliárdos üzlet megakadályozása nem Japán, az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségese ellen irányuló lépés.

A Nippon Steel 2023-as adatok szerint a világ negyedik legnagyobb acélipari vállalata, míg az 1901-ben alapított US Steel a huszonnegyedik.